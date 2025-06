Mindt zdůraznil, že fyzická tlačítka na volantu nahradí dosavadní dotykové plošky, které byly často kritizovány za nedostatečnou hmatovou odezvu. „Už žádné hádání – je tu zpětná vazba, je reálná a lidé to milují. Upřímně – je to auto. Není to telefon,“ uvedl Mindt.

Rozhodnutí Volkswagenu je reakcí na zpětnou vazbu od zákazníků a nové bezpečnostní standardy. Od roku 2026 budou evropské předpisy vyžadovat, aby základní funkce vozidla měly fyzické ovládací prvky, které řidič zvládne ovládat bez toho, aniž by se na ně musel dívat.

Budoucí modely

Prvním modelem s novým ovládáním bude ID.2all, který má být uveden na trh v příštím roce s cenou kolem 25 000 eur (přibližně 626 000 korun). Následovat bude model ID.Every1, jehož cena by měla začínat kolem 500 000 korun.

Volkswagen tímto krokem reaguje na kritiku a snaží se zlepšit uživatelský komfort a bezpečnost svých vozů.

Obrovský propad zisku celého koncernu

Čistý zisk německého automobilového koncernu Volkswagen se v prvním čtvrtletí meziročně propadl o 40,6 procenta na 2,19 miliardy eur (zhruba 54,5 miliardy korun). Firma, jejíž součástí je také automobilka Škoda Auto, o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Čtvrtletní tržby se ale meziročně zvýšily o 2,8 procenta na téměř 77,6 miliardy eur.

V celém letošním roce očekává Volkswagen až pětiprocentní nárůst tržeb. Čtvrtletní prodej koncernu meziročně vzrostl o 0,9 procenta na 2,1 milionu vozů.

„Skupina Volkswagen podle očekávání zažila smíšený začátek roku,“ uvedl finanční ředitel koncernu Arno Antlitz. Na ziskovost koncernu má podle něj negativní vliv zvyšování prodeje elektromobilů.

Provozní zisk ve čtvrtletí meziročně klesl téměř o 37 procent na 2,87 miliardy eur. Koncern dnes rovněž oznámil, že samotná Škoda Auto zvýšila provozní zisk zhruba o dvě procenta na 546 milionů eur