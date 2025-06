Česká armáda a univerzity se chystají na revoluci v informatice. Zakázku na kvantové počítače získala IBM

V pražských prostorách ČVUT příští týden nastane velká sláva. Několik tuzemských univerzit tam podepíše smlouvu o zapojení do uskupení, které získá přístup k nejvýkonnějším kvantovým počítačům světa. Velkou část peněz na to poskytne ministerstvo obrany. Kvantové stroje fungují zcela odlišně než současné počítače a slibují přinést revoluci v řadě oborů včetně prolomení v současnosti používaných standardních šifer. Armády a tajné služby světových velmocí se proto snaží včas do oboru naskočit. Česko rovněž hlásí ambice, samozřejmě odpovídající jeho velikosti.