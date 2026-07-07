Prezident Pavel i premiér Babiš přistáli v Ankaře na summitu NATO
- Do Ankary na summit NATO přicestovali prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš.
- Účast prezidenta na summitu si předběžným opatřením vynutil Ústavní soud, vláda s ní původně nepočítala.
- Generální tajemník aliance Mark Rutte na fóru v Turecku oznámil, že obranné výdaje spojenců vzrostly o 20 procent a NATO bude schopné od příštího roku vyrábět čtyři miliony granátů ročně.
Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se v úterý měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele.
Jako první přicestoval do Ankary speciál s premiérem Babišem a ministry zahraničí Petrem Macinkou a obrany Jaromírem Zůnem. Na letiště u Ankary o několik desítek minut později dosedl také další český speciál s prezidentem Pavlem. Část delegace s Babišem pak zamířila na fórum obranného průmyslu NATO v centru Ankary, kde se jedná o posílení kapacit vojenského průmyslu zemí Severoatlantické aliance.
Dnes po 17:30 SELČ začíná v prezidentském areálu v Ankaře recepce, kterou hostí Erdogan. Petr Pavel v úterý dáno před odletem do turecké metropole řekl novinářům, že rovněž dostal pozvánku na večeři. Původně měl pozvání jen Babiš.
Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš a Pavel by se mohli společně zúčastnit i středečního jednání hlav států a vlád 32 členských států. Babiše uvedl, že vystoupí na zasedání s pětiminutovým projevem. Podle dostupných informací by neměl být prostor i pro vystoupení Pavla.
VIDEO: Pavel před odletem do Ankary: Vyrazí i na neformální večeři
NATO bude mít od roku 2027 kapacitu vyrábět čtyři miliony granátů ročně
Severoatlantická aliance bude mít od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně čtyři miliony dělostřeleckých granátů ročně, uvedl v Ankaře generální tajemník NATO Mark Rutte. Během Fóra obranného průmyslu zdůraznil důležitost spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí, jejími členy a obranným průmyslem. Do posílení obranné průmyslové základny NATO spojenci za poslední rok investovali 37 miliard dolarů, dodal.
Rutte během svého projevu vyzval k „transatlantické revoluci v obranném průmyslu“ a zbrojním společnostem vzkázal, aby při svých investicích více riskovaly. „Bzukot strojů se musí změnit v řev,“ prohlásil šéf NATO před zástupci průmyslu i států NATO. „Průmysl ve všech zde zastoupených zemích musí být připraven více riskovat. Poptávka existuje a vy to víte,“ dodal s tím, že poptávku je třeba přeměnit ve skutečné obranné schopnosti.
Generální tajemník NATO znovu zopakoval, že od loňského summitu aliance v Haagu se podařilo dosáhnout významných úspěchů. Zmínil zejména fakt, že evropské členské státy NATO a Kanada vynaložily v roce 2025 na obranu v reálném vyjádření o 90 miliard dolarů více než v roce 2024, čímž celkové výdaje vzrostly na více než 570 miliard dolarů, tedy o 20 procent.