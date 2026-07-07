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Prezident Pavel i premiér Babiš přistáli v Ankaře na summitu NATO

Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026)

Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026) Zdroj: Blesk:Maria SVACKOVA

Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026)
Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026)
Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026)
Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026)
Odlet prezidenta Petra Pavla na summit NATO (7.7.2026)
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ČTK
ČTK
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  • Do Ankary na summit NATO přicestovali prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš.
  • Účast prezidenta na summitu si předběžným opatřením vynutil Ústavní soud, vláda s ní původně nepočítala.
  • Generální tajemník aliance Mark Rutte na fóru v Turecku oznámil, že obranné výdaje spojenců vzrostly o 20 procent a NATO bude schopné od příštího roku vyrábět čtyři miliony granátů ročně.

Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. V turecké metropoli by se v úterý měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele.

Jako první přicestoval do Ankary speciál s premiérem Babišem a ministry zahraničí Petrem Macinkou a obrany Jaromírem Zůnem. Na letiště u Ankary o několik desítek minut později dosedl také další český speciál s prezidentem Pavlem. Část delegace s Babišem pak zamířila na fórum obranného průmyslu NATO v centru Ankary, kde se jedná o posílení kapacit vojenského průmyslu zemí Severoatlantické aliance.

Dnes po 17:30 SELČ začíná v prezidentském areálu v Ankaře recepce, kterou hostí Erdogan. Petr Pavel v úterý dáno před odletem do turecké metropole řekl novinářům, že rovněž dostal pozvánku na večeři. Původně měl pozvání jen Babiš.

Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš a Pavel by se mohli společně zúčastnit i středečního jednání hlav států a vlád 32 členských států. Babiše uvedl, že vystoupí na zasedání s pětiminutovým projevem. Podle dostupných informací by neměl být prostor i pro vystoupení Pavla.

VIDEO: Pavel před odletem do Ankary: Vyrazí i na neformální večeři

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Pavel před odletem do Ankary: Vyrazí i na neformální večeři • ČTK / Blesk Zprávy

NATO bude mít od roku 2027 kapacitu vyrábět čtyři miliony granátů ročně

Severoatlantická aliance bude mít od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně čtyři miliony dělostřeleckých granátů ročně, uvedl v Ankaře generální tajemník NATO Mark Rutte. Během Fóra obranného průmyslu zdůraznil důležitost spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí, jejími členy a obranným průmyslem. Do posílení obranné průmyslové základny NATO spojenci za poslední rok investovali 37 miliard dolarů, dodal.

Rutte během svého projevu vyzval k „transatlantické revoluci v obranném průmyslu“ a zbrojním společnostem vzkázal, aby při svých investicích více riskovaly. „Bzukot strojů se musí změnit v řev,“ prohlásil šéf NATO před zástupci průmyslu i států NATO. „Průmysl ve všech zde zastoupených zemích musí být připraven více riskovat. Poptávka existuje a vy to víte,“ dodal s tím, že poptávku je třeba přeměnit ve skutečné obranné schopnosti.

Generální tajemník NATO znovu zopakoval, že od loňského summitu aliance v Haagu se podařilo dosáhnout významných úspěchů. Zmínil zejména fakt, že evropské členské státy NATO a Kanada vynaložily v roce 2025 na obranu v reálném vyjádření o 90 miliard dolarů více než v roce 2024, čímž celkové výdaje vzrostly na více než 570 miliard dolarů, tedy o 20 procent.

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