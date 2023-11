Česko potřebuje víc odborníků, apeluje vesmírný byznys | e15.cz

Co se Česka a vesmíru týká, existuje jeden nelichotivý průzkum. Jan Spratek, odborník na vzdělávací programy o vesmíru a kosmonautice pražského planetária, představil šetření, podle nějž zná Evropskou kosmickou agenturu ESA jen devět procent dotázaných. Velmi podobný stav zažívá tuzemský vesmírný byznys. Ač se má čím chlubit, tak jeho představitelé musejí bojovat o prestiž na pracovním trhu. Jak těžké je v Česku sehnat ty správné lidi, diskutovali aktéři konference Space2Business v rámci akce Czech Space Week, jíž je e15 hlavním mediálním partnerem.

Czech Space Week pořádá ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest, Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy – Planetum a dalšími partnery. Česko se řadí mezi přední země v oblasti kosmického průmyslu a vědy. Podílí se na mezinárodních vesmírných misích, dodává součástky do raket a staví vlastní družice. V letošním roce navíc slaví 15 let členství v Evropské kosmické agentuře.

Co se čísel klíčových pro vesmírný byznys týká, nejsou v Česku příliš příznivá. Svého minima dosahuje počet studentů technických oborů, kterých na konci roku 2022 bylo 37 tisíc, což je pro srovnání o 11 tisíc méně než v roce 2017. Počítačové obory pak studuje 23,5 tisíce mladých, rostoucí trend ale mají na svědomí zahraniční studenti.

Jak tedy v Česku získat ty správné síly pro klíčový obor, jenž přináší ekonomice tolik potřebnou přidanou hodnotu?

„Je to pro nás někdy komplikované, protože jsme poměrně malou českou firmou a lidé se přirozeně rozhodují, jestli do takové firmy jít, nebo ne,“ přiznává Iulian-Emil Juhasz, šéf vývoje v mladé české společnosti TRL Space. Sám do České republiky přišel z Rumunska a jako výhodu, kterou představuje i ostatním vidí v tom, že i malá firma tu má v tak specifickém oboru příležitosti.

Vít Pavelec, generální ředitele OHB Czechspace, těží z velkého jména německé společnosti zaměstnávající přes tři tisíce lidí, přesto se na českém trhu firma teprve etabluje. „Rosteme každý rok spolu s projekty, na kterých pracujeme. Se zaměstnanci máme dobrou zkušenost, cítíme vášeň z toho, co dělají,“ říká.

Problém ale vidí v nedostatku lidí. „Naše aliance má devatenáct členů od malých firem po velké, od mladý až po ty tradiční. Všechny mají stejný problém, není tu dost lidí, kteří jsou adekvátně vzdělaní a mají technické dovednosti,“ tvrdí.

Cest, kterými získat ty správné zaměstnance, je několik. Podle Tomase Szasziho, šéfa strategie společnosti Honeywell pro Evropu, blízký východ a Afriku, je jednou z nich spolupráce s vysokými školami.

Panelisté se ale shodli i na tom, že vzbuzovat nadšení pro technické obory vycházející z matematiky a fyziky, je potřeba už u dětí na základních školách, aby statistiky, o nichž byla v úvodu řeč, nebyly tak tristní. Firmy také dobře vědí, že se musí soustředit samy na sebe, být otevřené a postavit fungující mezinárodní týmy. Změna by ale měla nastat i na straně státu, aby posílil příliv vzdělaných lidí ze třetích zemí. „Získat lidi z Evropy není problém, mimo Evropu už to potíž je. Dostat sem odborníky z Indie trvá půl roku i déle,“ popsal vlastní zkušenost Tomas Szaszi.

Průmyslový den Space2Business je již druhým rokem nedílnou součástí Czech Space Weeku. Akce se účastní stovky firem z Česka i ze zahraničí za účelem prohlubování vzájemné spolupráce v oblasti kosmického průmyslu. V rámci Space2Business se konal také Space Job Fair – studentský veletrh, na kterém firmy a instituce představily studentům konkrétní pracovní nabídky.