Brno, brána vesmíru. Počet odborníků v regionu roste o desítky procent
- Brno je centrem českého vesmírného průmyslu, kde působí desítky firem zapojených do programů ESA a počet odborníků rychle roste.
- Mezi nejaktivnější hráče patří TRL Space, Zaitra a SAWtronics, které vyvíjejí družice, lunární sondy, AI technologie i komponenty pro mezinárodní mise.
- Brněnský kosmický ekosystém se prosazuje na akcích jako Space Tech Expo Europe a Czech Space Week a vláda zdůrazňuje jeho vysokou ekonomickou návratnost.
Pokud má Česko někde svůj technologický potenciál ve vesmírném průmyslu, je to patrně v Brně. Ukazují to čerstvá data sdružujícího Brno Space Cluster. V Česku se v oboru pohybuje kolem 150 firem, 60 z toho je zapojených v programech Evropské kosmické agentury (ESA) a hned polovina z nich působí v regionu. Zaměstnávají přes 400 odborníků, jejichž počet za poslední tři roky vzrostl o 25 procent. Nejde ale zdaleka jen o čísla. Podle ministerstva dopravy se investice do tohoto oboru s vysokou přidanou hodnotou navracejí sedmi- až osminásobně.
Vedle zahraničních firem, které našly v okolí Brna dostatečné technologické a personální zázemí, vyrostly také domácí společnosti: TRL Space Systems je českou firmou Petra Kapouna a Michaela Sidó, v níž má přes svoji akciovku Vega Capital investici i brněnský miliardář David Rusňák spojený s investiční skupinou DRFG.
Společnost vyvíjí družici TROLL, která je největší komerční družicí budovanou v České republice. V rámci projektů jako LUGO (Lunar Geology Orbiter) a LUREPOS také pracuje na vývoji sond pro přistání na Měsíci.
Zaitra je pak také ryze českou firmou se slovenským managementem, kde má přes svou Cape Free opět podíl Petr Kapoun. I Zaitra je bázována v Brně. Specializuje se na AI a autonomní technologie.
Před časem vyhlásil tento startup investiční kolo – částkou téměř 17,7 milionu korun ho podpořil německý fond Sunfish Partners, Czech Founders VC a jako andělský investor pak Jan Široký, bývalý CTO českého jednorožce Mews. Výslednou částku 42,5 milionu korun doplnily veřejné finance, převážně z Evropské kosmické agentury (ESA).
SAWtronics Jaroslava Weitera a Lukáše Segeta, opět z regionu, se pak chystá podílet na vývoji sondy EnVision, která má v roce 2031 odstartovat k Venuši.
Pokračovat ve výčtu by se dalo ještě dlouho. „Brněnský kosmický průmysl ukazuje, že regionální spolupráce může přinášet výsledky s globálním dosahem,“ říká Václav Havlíček, manažer Brno Space Cluster.
Brněnské technologické firmy se představí také v rámci festivalu Czech Space Week. „Brno je místem, kde se přirozeně propojuje vzdělávání, výzkum a technologické inovace. Právě tento ekosystém vytváří ideální prostředí pro rozvoj české kosmonautiky,“ řekla hlavní organizátorka festivalu Tereza Kubicová.
Hráči jihomoravského kosmického ekosystému také představují české kosmické know-how na mezinárodní scéně Space Tech Expo Europe v Brémách.
TRL Space představuje třeba zařízení pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země, materiál pro vesmírný 3D tisk, takzvaný filament, a také nové testovací prostory vybudované ve svém brněnském sídle. Zaitra, další účastník Space Expo, ukáže zpracování dat díky svému AI edge systému SKAISEN. Ten dokáže analyzovat satelitní data v reálném čase a poskytovat uživatelům na Zemi okamžitě využitelné výstupy.
Hra o vysokou přidanou hodnotu
Inpraise Systems představí technologie zaměřující se na nové generace elektrických pump pro raketové motory, vyvíjené ve spolupráci s Nammo. Groundcom se bude prezentovat hladkou satelitní komunikací prostřednictvím své globální sítě Ground Station-as-a-Service.
Česko se na vesmírných projektech pro ESA může podílet díky svému pravidelnému příspěvku na její programy. Podle dosluhujícího ministra Martina Kupky přináší tento typ průmyslu vysokou přidanou hodnotu, která se může stát budoucností české ekonomiky. „Relativně konzervativním odhadem lze říci, že přínosy z jedné koruny vložené do kosmických aktivit v ČR činí sedm až osm korun. To v konečném důsledku znamená i miliardy navíc do státního rozpočtu,“ řekl Martin Kupka.