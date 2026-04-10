Německou sestru CzechTollu čeká restrukturalizace. PPF hledá novou cestu pro její divizi
- Technologický podnik ze skupiny PPF hodlá zúžit své zaměření.
- Dodavatel mýtných řešení kvůli tomu vyčlení jednu divizi a zahájí výrazné propouštění.
- Firma zdůrazňuje, že je finančně zdravá.
Největší dceřiná společnost technologické skupiny ITIS ze stáje PPF hledá novou budoucnost pro jednu ze dvou divizí společnosti Vitronic. Německý poskytovatel dopravních elektronických systémů vyčlení segment Automation do nové společnosti, pro kterou bude hledat novou samostatnou cestu, případně nového investora. Uvedl to německý deník Main-Spitze s odkazem na dopis zaměstnancům.
Výrazné propouštění
Vitronic v dopise uvedl, že součástí restrukturalizace bude i výrazné propouštění. Konkrétní plány se ale ještě ladí, protože stále probíhají jednání se zástupci zaměstnanců a případné změny s nimi budou nejprve diskutovány.
Společnost Vitronic z toho důvodu zatím žádné detaily restrukturalizace neposkytuje. Uvádí pouze, že je „ekonomicky zdravá a ve stabilní pozici“.
Z téhož důvodu rámec restrukturalizace nepřiblížila ani PPF. Zástupci zaměstnanců jsou však podle informací německého listu „hluboce znepokojeni“ a avizují, že chtějí dosáhnout co nejlepšího řešení pro zaměstnance.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!