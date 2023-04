OpenAI poslala miliony na humanoidního robota z Norska. Uklidí po dětech a bude pracovat u pásu | e15.cz

OpenAI definovala směr technologické debaty možná na několik let dopředu. Proto je užitečné sledovat, co se v jejich blízkosti děje. Napoví například investice OpenAI Startup Fund, který hledá nadějné startupy z oblasti pokročilých technologií. Tentokrát se spojil s jedním z největších investičních fondů světa, aby podpořil startupu vyvíjející futuristické roboty.

Jedním z nich je robotický startup z Norska 1X Technologies, který by rád už letos v létě představil funkčního humanoidního robota pro běžný život a práci. Nejsou to žádné nováčci na scéně, robotice a AI se totiž věnují osm let – původně pod názvem Halodi.

Robot z dílny norského startupu není tak dynamický a nepřipomíná tolik Ramba jako výtvor od Boston Dynamics, bude se spíše jednat o pomocné roboty, kteří uklidí rozházené hračky po dětech, anebo vás zastoupí ve fabrice u pásu. Norský startup pojmenoval roboty NEO a EVE.

Ostatně, přesně tímto směrem uvažuje i Brad LIghtcap, provozní ředitel OpenAI: „Společnost 1X je na špičce v oblasti rozšiřování pracovních sil pomocí bezpečných a pokročilých technologií v oblasti robotiky," uvedl.

Společnost 1X Technologies nyní vybrala dalších 23,5 milionů amerických dolarů, přičemž hlavním investorem je právě OpenAI Startup Fund a OpenAI společně s Nvidií na webu označuje za strategické partnery. Investičního kola se účastnil také jeden z největších startupových fondů světa Tiger Global a další norské investiční skupiny.

Pokud jejich spolupráce vyjde, hezkým bonusem bude nesjpíše to, že robot na kolečkách zvládne nejen základní lidskou motoriku, ale pravděpodobně si s vámi i díky jazykovým modelům z rodiny GPT popovídá v přirozené řeči, což nemá nikdo jiný včetně Boston Dynamics.

Článek původně vyšel na webu Živě.cz