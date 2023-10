Bavorský vzkaz Muskovi v testu e15. BMW i4 je o něco dražší než trojka od Tesly, nabízí ale více | e15.cz

Elektrická i4 vzbuzuje pozornost. I v řadě aut zaparkovaných na ulici. „Tati, hele tohle krásný BMW. Nechceš si ho koupit?“ ptá se zhruba šestiletý chlapeček tatínka, když prochází kolem. „Je to krásný, až na to, že je to elektrický,“ odpovídá otec. Tato příhoda, které jsem byl němým svědkem během testování, mě opět utvrdila v tom, že odpor místního obyvatelstva k elektromobilitě je hodně předpojatý a zatvrzelý. Nicméně pokud má nějaké auto šanci zlomit tuto nechuť, je to právě elektrická čtyřka z Mnichova.

Vítěz prestižní tuzemské soutěže Auto roku 2022 loni převálcoval všechny spalovací motory. Jde o čistě elektrickou variantu modelu řady 4 Gran Coupé, která se prodává i se standardními spalovacími motory. Elegantní fastback je v elektrickém provedení téměř k nerozeznání od svého benzinového či naftového sourozence.

Elektrická čtyřka se pyšní nejnovějším designem bavoráků, tedy maximalistickými ledvinkami na přídi, které mnozí pravověrní fanoušci mnichovské automobilky stále ještě nevzali na milost. Ale sportovní čtyřce opravdu sluší a na bavoráckém DNA jí nic neubírají. Testovaná verze s prestižní výbavou Individual disponuje nenápadnou zelenošedoou barvu Manhattan Green a dvacetipalcovými aerodynamickými koly. Sportovní „emkový“ paket nabízí například zadní spoiler či sportovní brzdy s červenými třmeny.

Se dvěma obrazovkami

BMW i4 převzala z modelu iX moderní multimediální systém složený z dvanáctipalcového digitálního kokpitu a patnáctipalcového infotainmentového displeje. Obě obrazovky přitom elegantně navazují jedna na druhou a překrývá je jedna skleněná deska. U bavorského výrobce jde v posledních letech o mílový skok dopředu, BMW dlouhodobě ve vývoji infotainmentových obrazovek zaostávalo za konkurencí. Otázkou je, zda nový systém přinesl i přehlednost. Ikon je na infotainmentové obrazovce požehnaně a vybrat tu správnou nezkušenému uživateli trvá poměrně dlouho. Dosažitelnost na displej je ale bezproblémová a nechybí ani možnost vše kontrolovat ze středové konzole pomocí kruhového ovladače. Komplikované menu v infotainmentu může řidič velmi dobře obejít díky kompletně tlačítkovému ovládání na volantu. U kruhového ovladače se nachází také volič jízdních stylů, který byl přebrán ze spalovací verze čtyřkového BMW. BMW i4 eDRIVE35 M SPORTAutor: e15 Michael Tomeš

Pohodlí a ambient

Jinak velmi povedený interiér zaujme v nadstandardní výbavě vyhřívaným volantem, takzvaným ambientním osvětlením, jehož barvu lze měnit, či luxusním audiosystémem Harman/Kardon. Sportovní sedadla jsou krásná a pohodlná, ale jen vepředu. Na zadních sedačkách je místa o poznání méně, čemuž napovídá už velikost dveří – ty zadní jsou výrazně menší než ty přední. Naopak 470 litrů zavazadlového prostoru je více než slušných. Fajnšmekry zaujmou ještě bezrámové dveře a zapuštěné kliky dveří. BMW i4 eDRIVE35 M SPORTAutor: e15 Michael Tomeš

Nabíjení po 400 kilometrech

Dokonce i s nejslabším elektropohonem kombinuje BMW i4 příjemně rychlou dynamiku s přijatelným, ale spíše průměrným dojezdem. Díky výrazné rekuperaci, tedy regenerativnímu brzdění, při kterém elektromotor mění kinetickou energii na elektrickou, je možné vozidlo ovládat v podstatě jen jedním pedálem. Sílu rekuperace lze upravit v nastavení infotainmentu. Elektrická čtyřka by dle údajů výrobce měla zvládnout ujet až 483 kilometrů na jedno nabití, ale reálně při testu zvládla maximálně kolem 400 kilometrů. Pro vyšší dojezd je třeba sáhnout po dražší variantě eDrive40 nebo M50. Ty mají „papírový“ dojezd až 590 kilometrů.

Na stovku za šest sekund

BMW i4 disponuje pouze zadním pohonem a jedním elektromotorem o výkonu 210 kW (286 koní) a 400 Nm pro pohon zadních kol, přičemž elektrickou energii čerpá z vysokonapěťového akumulátoru s kapacitou 70,2 kWh (využitelná kapacita je 67 kWh). Bateriové články jsou uloženy v podlaze vozu a výrazně snižují těžiště vozu, které je níže než u čistě spalovacích motorizací.

Přibližně dvoutunový elektromobil nebude ani s nejslabším pohonem v nabídce brzdit provoz. Na silnici je velmi suverénní, nenaklání se ani v ostřejších zatáčkách a má více než dostatečně svižné zrychlení. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládá za šest sekund a jezdí maximální rychlostí 190 km/h.

I po razantním zlevnění Tesly Model 3 je elektrický bavorák na poměry aut tohoto ražení výhodnou koupí. Nejlevnější provedení BMW i4 pořídíte za 1 352 000 korun. To je o něco více, než stojí Muskova „trojka“, ale z hlediska kvality materiálů a úrovně zpracování bavorský model více také nabídne.

BMW i4 eDrive35 M Sport

Motor: Synchronní elektromotor s elektricky buzeným rotorem, uložený vzadu

Výkon: 210 kW/286 koní

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 6 sekund

Spotřeba paliva (kombinovaná, kWh/100 km): 18,7–15,8

Dojezd: až 480 kilometrů

Cena: od 1 352 000 Kč

Plusy: kvalitní interiér, jízdní vlastnosti, přijatelná cena, výrazná rekuperace

Minusy: komplikovaný infotainment, menší prostor na zadních sedadlech