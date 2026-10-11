Reklamy v ChatGPT si v prvních týdnech rozebraly hlavně menší firmy. Efektivita inzerce ale pokulhává
Firmy mají od srpna k dispozici nový inzerční kanál v podobě reklam v ChatGPT.
Inzerce se zobrazí u většiny dotazů, které se týkají potenciálního nákupu zboží či služeb.
Efektivitu reklamy ale snižuje rozkol mezi odpověďmi chatbota a zobrazovanými inzeráty.
Na konci srpna spustila OpenAI v Česku reklamy v ChatGPT, respektive v jeho neplacené verzi. Podle analýzy společnosti Marketing Miner, která zahrnovala přes tisíc odpovědí nástroje, se inzerce zobrazí ve zhruba 75 procentech odpovědí reagujících na dotaz spotřebitelského charakteru, tedy těch směřujících na zjišťování informací o produktech, případně přímo směřujících na nákup.
Procento odpovědí, pod kterými se reklama ukáže, se nicméně velmi liší v závislosti na oblasti, na kterou dotaz míří. Třeba v případě otázky na auta či nábytek se inzerce zobrazí téměř vždy. Naopak u oblastí bankovnictví či lékárenství jen velmi zřídka. OpenAI totiž reklamy na některé produkty přímo zakazuje, jiné výrazně omezuje. Právě zmíněná odvětví patří k silně regulovaným.
Pravděpodobnost zobrazení reklamy také stoupá v návaznosti na to, jak ChatGPT vyhodnotí potenciální možnost nákupu. Pokud otázka směřuje jen na zjišťování informací o zboží, reklama se vyskytne u méně odpovědí, než když uživatel porovnává jednotlivé možnosti, či se už dokonce chystá k nákupu.
Inzerují hlavně menší firmy
Reklamní prostor v ChatGPT si v prvních týdnech rozebraly nejen velké tuzemské firmy jako Alza, AAA Auto, T-Mobile či O2, ale hlavně menší a střední firmy včetně těch regionálních. Nový inzertní kanál je totiž cenově příznivý, minimální denní rozpočet je v řádu nižších stovek korun. Cena za proklik není fixní, typicky se však pohybuje v řádu desítek korun.
„Reklamy v ChatGPT jsou v Česku dostupné teprve krátce a většina velkých firem na ně zatím nestihla zareagovat. Malé a střední firmy jsou pružnější a rychlejší. Zajímá je hlavně to, jestli krátce po startu nejde inzerovat levně a efektivně, než se do platformy nahrnou další inzerenti,“ uvádí spolumajitel Marketing Miner Vojtěch Toulec.
Zájem mezi online prodejci potvrzuje generální ředitel Shoptetu Jan Hospodka. „E-shopaři se o reklamy v ChatGPT aktivně zajímají. Jen na zákaznickou podporu nám přišly desítky dotazů. Zákazník přitom v ChatGPT nepíše klíčové slovo, ale popisuje svou situaci, rozpočet i omezení. E-shopy tak poprvé nebojují o konkrétní klíčová slova, ale o okamžik, kdy se zákazník v rozhovoru rozhoduje,“ popisuje.
Kulhající efektivita
Velký rozpor je však mezi tím, jakou firmu chatbot nabídne ve své odpovědi, a tím, kdo se zobrazí v reklamním okně pod ní: značky se v drtivé většině případů liší. Konkrétně u 89 procent dotazů v průzkumu ChatGPT ve své odpovědi nezmínil společnost, jejíž inzerát zobrazil pod ní.
„Reklamy v ChatGPT jsou od samotné odpovědi jasně oddělené a uživatel na první pohled pozná, co je reklama a co doporučení modelu. Pro největší dopad na byznys by tak firmy měly pomocí vhodných nástrojů zlepšovat svou viditelnost přímo v odpovědích AI, aby je doporučoval sám ChatGPT,“ uvádí Toulec.
Tato skutečnost také může snižovat efektivitu tohoto reklamního kanálu. „Podle prvních čísel od inzerentů se u ChatGPT nekoná efekt nízkých cen a vysokého výkonu, který bývá typický pro start nové reklamní platformy. Důvodem může být právě to, že je reklama jasně oddělená od samotné odpovědi ChatGPT, který většinou doporučí jinou firmu,“ dodává Toulec. Podle něho je z tohoto důvodu pro firmy důležitější, aby se dostaly do samotných odpovědí, které ChatGPT poskytuje. „Tomu, co chatbot sám doporučí, lidé věří víc než reklamě pod ní,“ komentuje.
Jedním z kroků, jak se do odpovědí AI chatbotů dostat, je nezakazovat jim procházet webovou stránku, pokud se firma vyloženě nebojí o autorská práva z pohledu tréninku. „Zakázat AI přístup k vašim datům a pak si stěžovat, že vás ChatGPT nikomu nedoporučuje, je jako zamknout zevnitř obchod a divit se, že nemáte tržby,“ popisoval v dubnu pro e15 SEO specialista (Search Engine Optimization – optimalizace vyhledávání, pozn. aut.) Pavel Ungr.
Podle něj je také důležité, aby firma „vylezla z vlastní bubliny“ a získávala zmínky u třetích stran. Další podmínkou je relevantní materiál. „Tvořte obsah, který odpovídá na skutečné lidské otázky, nikoliv jen na to, co má zrovna největší hledanost v SEO nástroji,“ uvedl. Klíčové je podle něj také ukázat expertízu v oboru.