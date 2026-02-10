Shoptet loni utržil 900 milionů korun. S novým šéfem chce teď dobýt evropský trh
- Shoptet loni v tržbách vyrostl o čtvrtinu na 900 milionů korun a potvrdil pozici lídra středoevropského trhu
- Novým generálním ředitelem se stal Jan Hospodka s ambicí konkurovat největším evropským technologickým hráčům
- Budoucí strategii firmy definuje především masivní nasazení umělé inteligence a propojování e-shopů s globálními tržišti
Společnost Shoptet v loňském roce potvrdila svou pozici lídra v oblasti e-commerce řešení v regionu střední a východní Evropy. Firma vykázala růst výrazně přesahující průměr trhu, když meziročně posílila o 25 %. Celkové tržby společnosti dosáhly 900 milionů korun, což představuje nárůst oproti 718 milionům v předchozím období. Souběžně s hospodářskými výsledky Shoptet oznámil změnu ve vedení; novým generálním ředitelem se stává Jan Hospodka, dosavadní provozní ředitel.
Podle nového šéfa společnosti bude letošní rok ve znamení technologické inovace a zahraniční expanze. Shoptet se chce více zaměřit na nákupní procesy řízené umělou inteligencí a hlubší integraci na globální i lokální online tržiště. Výrazným impulsem pro další rozvoj je loňské začlenění do nadnárodní skupiny Team.blue. Jan Hospodka v této souvislosti uvádí, že díky know-how mateřské firmy plánuje Shoptet s vlastním technologickým řešením postupně konkurovat největším evropským hráčům v oboru.
Shoptet překonal růst celého trhu
Aktuálně na technologii Shoptetu běží přibližně 40 % tuzemské e-commerce. Zatímco celý trh loni rostl v průměru o 6 %, obchodníci využívající tuto platformu vykazovali výrazně vyšší dynamiku. Jejich tržby meziročně vzrostly o 15 % na celkových 91 miliard korun. Vedení společnosti předpokládá, že si online prodejci udrží dvouciferné tempo růstu i v letošním roce, k čemuž mají dopomoci právě nové nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti.
K celkovému hospodářskému výsledku společnosti přispěly všechny její klíčové vertikály. Nejvýraznější dynamiku zaznamenala divize Shoptet Pay, přes kterou obchodníci realizovali platby v objemu přesahujícím devět miliard korun, což je o 55 % více než v předchozím roce. Stabilní výsledky vykázala také logistická služba Shoptet Balíky, která odbavila 6,2 milionu zásilek.
V segmentu velkých firem upevňuje pozici služba Shoptet Premium, nabízející individuálně přizpůsobená řešení. Portfolio jejích klientů se nově rozrostlo o značky jako Petcenter.cz, BJP-store.cz, Jabkolevne.cz či prodejce elektrospotřebičů Rohnson. Po 17 letech na trhu tak platforma obsluhuje přes 44 tisíc e-shopů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a potvrzuje roli klíčového infrastrukturního hráče v regionu.