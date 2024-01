Samsung aktuálně nemá na růžích ustláno. Jeho řadě Galaxy S23 se poměrně dařilo, což se dá říci i o vzrůstajících prodejích ohebných telefonů, jenže sílil i Apple. Analytická společnost IDC uvádí, že Apple měl v loňském roce podíl na trhu se smartphony 20,1 procenta, Samsung „jen“ 19,4 procenta. Pro druhého jmenovaného je to velká rána, protože roli světové jedničky hrál 13 let. Jestli mu na špici pomohou prodeje novinkové řady Galaxy S24 se samozřejmě teprve uvidí. Společnost ale doufá, že její prodeje ještě převýší úspěšnou loňskou generaci.

Galaxy Unpacked

Jihokorejská společnost si je vzájemného soupeření s iPhony dobře vědoma. I proto pořádala akci, na které novou řadu představila, v kalifornském San Jose, tedy hned vedle Cupertina, místa, kde má Apple svůj kampus Apple Park. Řada čítá typické tři modely, které jsou odlišeny především velikostí, výbavou až pak. Galaxy S24 a S24+ jsou těmi méně vybavenými, špičku portfolia představuje Galaxy S24 Ultra.

V minulých letech jsme byli zvyklí na to, že společnost spolu s vrcholnou řadou telefonů ukazovala světu ještě něco. Šlo třeba o tablety nejvyšší řady nebo nové přenosné počítače (které ale do České republiky nedistribuuje). Letos vsadila všechno jen na nové smartphony a umělou inteligenci, kterou označuje jako Galaxy AI.

Umělá inteligence v hlavní roli

Galaxy AI má měnit způsob, jakým smartphony usnadňují a vylepšují život svým uživatelům – jak říká sama společnost. Má usnadňovat komunikaci, má rozšiřovat kreativní možnosti, má vytvářet nový standard vyhledávání. Vypadá to hezky a použitelně, je ale pravda, že různé prvky jsme mohli vidět už v říjnu loňského roku, když Google představil Pixely 8, které umělá inteligence Samsungu nijak výrazně nezastiňuje.

Live Translate je funkce, které určíte, do jakého jazyka chcete překládat telefonní hovory a ona tak činní v reálném čase. Víte, že je na druhé straně člověk hovoří francouzštinou? Tak to tomuto kontaktu nastavíte a zařízení bude jeho hlas překládat do té řeči, které rozumíte. Čeština zatím přítomna není, ale usilovně se na ní pracuje. Vše navíc probíhá v telefonu jen po stažení jazykového balíčku, takže internetové připojení není třeba. Funkce Interpreter neboli Tlumočník poté ještě zajišťuje textový přepis hovoru.

Textový asistent umí upravit formulace, Poznámkový asistent vytváří shrnutí obsáhlých textů a formátování poznámek, Asistent přepisu převádí hlas na text. Circle to Search with Google vám pak vyhledá informace podle toho, co na displeji telefonu zakroužkujete. Stačí podržet virtuální tlačítko Domů nebo jen místo dole uprostřed displeje a kruhem označit, o čem se chcete dozvědět více. U památky zjistíte veškeré potřebné informace, třeba u oděvů budou rovnou zobrazeny obchody, kde si je můžete zakoupit.

Galaxy AI samozřejmě prostupuje i do fotografie. K dispozici je například snadné mazání nechtěných objektů, jejich posouvání, zvětšování i zmenšování, změna kompozice či remastering. Návrhy úprav pak doporučí ideální editace poplatné každé jednotlivé fotografii. Generativní úpravy pak umí přidat do pozadí fotografie různé objekty. Zajímavá je i funkce Okamžité zpomalení, které udělá zpomalené video z jakéhokoli, protože dopočítává chybějící snímky.

Fotografie editované umělou inteligencí ale nejsou zadarmo. Platíte za ně vodoznakem, který se do záznamu přidá a informace o AI editaci se propíšou i do metadat. Víc vás to nestojí. Jak tomu bude v budoucnu, zatím není zcela jasné. Galaxy AI ale není určeno výhradně novinkám. S budoucí aktualizací se má dostat i do loňské řady Galaxy S23, modelu S23 FE, ohebných telefonů Galaxy Z Flip5 a Z Fold5 a tabletů řady Galaxy Tab S9.

Telefon Samsung Galaxy S24 Ultra | Adam Kos

Galaxy S24 Ultra

Nejvíc změn se meziročně událo u nejvybavenějšího modelu. Displej zůstal 6,8“, stejně tak jeho adaptivní obnovovací frekvence od 1 do 120 Hz. Zásadní změna je však v tom, že je displej rovný s nejtenčími rámečky, které Samsung dosud dokázal. Tuto změnu zdůvodňuje tím, že rovný displej nabídne lepší využití pera S Pen, kterým nově tak obsáhnete i strany a je to logické. Společnost se tak zbavila poněkud zbytečného a poměrně kritizovaného prvku, který neměl příliš praktického využití, jen hezky vypadal. Displej má nyní jas až 2600 nitů, což platí pro celé trio telefonů.

Krycí sklo využívá technologii Corning Gorilla Armor, které má být nejen dosud nejodolnější ale zároveň až o 75 procent redukuje odlesky. Zadní stranu kryje sklo Corning Gorilla Glass Victus 2. Rámeček už není hliníkový, ale titanový. Na ten ostatně vsadil i Apple u iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max. Odolnost je zde tak na prvním místě. Materiál je matný a velice příjemný na dotyk, z počátku ale i na něm ulpívá až příliš mnoho otisků prstů. Na váhu vliv nemá, protože novinka je jen o 1 g lehčí. Zařízení je oproti předchozí generaci o 1 mm vyšší, 1 mm užší a 0,3 mm tenčí.

Poměrně zásadní změna se udála v oblasti fotoaparátů. Hlavní je pořád 200MPx s ƒ1,7, ultraširokoúhlý 12MPx s ƒ2,2 a 3× teleobjektiv 10MPx s ƒ2,4. Jenže 10× 10MPx teleobjektiv nahradil ten 5×, který ale dostal 50 MPx s ƒ3,4. Může to vypadat jako downgrade, Samsung se nicméně dušuje, že tomu tak není. Za prvé je podle něho 5× optické přiblížení použitelnější než hodně specifické 10×. Za druhé o 10× přiblížení nepřijdete. Bude se zde sice jednat o přepočty a ořezy, ve finále ale máte dostat lepší výsledky, než z dříve používaného teleobjektivu. Na reálné testy a porovnání si však budeme muset počkat.

Hodí se zde zmínit, že Apple v iPhonu 15 Pro Max také vsadil na 5× přiblížení a ze strany Samsungu to tak může opět vypadat jako možná inspirace. Na jeho obranu je však nutné podotknout, že na zařízení společnost určitě nezačala pracovat až po představení nových iPhonů v září, ale že tato změna byla v procesu už dlouho dopředu. To ostatně platí i v případě titanového šasi. Teleobjektiv iPhonu má ale v jednom navrch. Jeho rozlišení je sice jen 12MPx, ale clona ƒ/2,8. Teoreticky má tedy lepší citlivost na světlo.

Použitý čip v Galaxy S24 Ultra je ten nejlepší možný, tedy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy s vylepšenou NPU jednotkou pro účinné zpracování algoritmů umělé inteligence a ray tracingem. Operační paměť RAM je pro všechny varianty 12GB. Aby se předešlo přehřívání, chladící odpařovací komora byla 1,9× zvětšena. Baterie je 5000mAh s možností 45W kabelového nebo rychlého bezdrátového nabíjení. Jeho nový standard Qi2 se nekoná. Nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G a odolnost podle IP68.

Barvy jsou čtyři, tedy Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet a Titanium Yellow. 256GB verze startuje na 35 499 Kč, 512GB verze stojí 38 499 Kč a 1TB verze 44 499 Kč.

Srovnání: Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Apple iPhone 15 Pro | Adam Kos

Galaxy S24 a S24+

Pokud od sebe minulé generace a tu novou u Galaxy S24 Ultra rozeznáte poměrně snadno, a to díky rovnému displeji, u základních modelů budete mít problém. Těch designových změn je zde totiž minimum. Vyjma nových barev mají ale letošní novinky větší displeje a mírně zaoblený přechod zadní strany směrem k rámečku.

Právě displeje jsou tím hlavním, co se změnilo. Oba narostly o 0,1 palce, tedy na 6,2 respektive 6,7 palce. První je rozlišení FHD+, druhý pak QHD+ (tedy stejně, jako nabízí Ultra). Jejich obnovovací frekvence ale nezačíná až na 48 Hz, jako tomu bylo dříve, ale stejně jako u největšího sourozence na 1 Hz. Díky zúžení rámečků je poměrně zajímavé, že i když máme větší displej, šasi je téměř totožné, stejná je i váha.

Fotoaparáty se nám nijak nepohnuly. Samsung si nechává nové technologie jen do modelů Ultra, a tak zde máme pořád ty (alespoň papírově) stejné. Jde o 50MPx hlavní, 12MPx širokoúhlý a 10 MPx 3× teleobjektiv. O generační vylepšení fotografií se tak budou starat především nové algoritmy. Přední 12MPx fotoaparát v průstřelu displeje je pro všechny tři telefony stejný.

Na rozdíl od Galaxy S24 Ultra mají Galaxy S24 a S24+ vlastní čip Samsungu, tedy Exynos 2400. Od toho si dala společnost loňský rok pauzu, protože v řadě S22 byl Exynos 2200 hodně kritizovaný pro své přehřívání a nestálý výkon. Inženýři se tedy snad poučili a doufejme, že tento krok nebude na škodu. Loni používaly všechny tři telefony stejný čip od Qualcommu. Galaxy S24 má stále jen 8 GB RAM, model Galaxy S24+ ve všech variantách už stejně jako Ultra 12 GB.

Baterie se zvětšily o 100 respektive o 200 mAh na 4000 a 4900 mAh. Menší model ale dobijete jen 25 W, větší už 45 W. I zde je rychlé bezdrátové nabíjení, ale ani v tomto případě není žádná zmínka o Qi2. Dále je přítomno Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3, 5G samozřejmě nechybí, stejně jako hodnocení odolnosti IP68. Celé trio telefonů půjde na trh s Androidem 14 a vlastní nadstavbou Samsungu s označením One UI 6.1.

Galaxy S24 a Galaxy S24+ budou k dispozici v barvách Onyx Black (černá), Marble Gray (šedá), Cobalt Violet (fialová) a Amber Yellow (žlutá). Cena základního 128GB modelu začíná na 21 999 Kč, za 256GB zaplatíte 23 499 Kč. Galaxy S24+ startuje na 27 999 Kč za 256GB verzi, 512 GB stojí 30 999 Kč. Nebyl by to ale Samsung, kdyby zde nebyly nějaké ty bonusy.

Novinky se v České republice začnou prodávat 31. ledna 2024. Pokud si je ale do 30. ledna předobjednáte, získáte vyšší kapacitu paměti za cenu modelu s nižší kapacitou. K tomu je zde výkupní bonus na staré zařízení, k jehož ceně dostanete ještě 1500 Kč na Galaxy S24 nebo 2500 Kč na modely Galaxy S24+ a S24 Ultra.

Zklamání není na místě

Mobilní trh aktuálně nikam nežene. Co se týče papírových specifikací, máme sice každý rok nový čip, sem tam se zlepší nějaké rozlišení fotoaparátu nebo jeho přiblížení, revoluce to ale určitě není. Když už pak přestala bavit ocel a hliník, přichází titan. Novinky Samsungu jsou skvěle vybavené, a to zejména v případě modelu Galaxy S24 Ultra, který má jasně namířeno proti nejlepším iPhonům. Je pravda, že toho nabízí víc, tedy v oblasti fotografie i kreativity, kdy za to vděčí integrovanému slotu pro S Pen, jenže Apple je nyní hodně silný a bude zajímavé toto vzájemné zápolení dále sledovat.

Samsung teď ale bude mít velkou výhodu ve funkcích umělé inteligence. Má totiž téměř 3/4 roku náskok, protože nové iPhony s iOS 18, které by tomuto mohly konkurovat, přijdou až v září. S ohledem na náš malý český rybníček je teď důležité, kdy bude Galaxy AI umět plně česky, i když je jasné, že naše prodeje Samsung nijak nevytrhnou. Důležité je, že je čeština přislíbena. Apple na nás v tomto ohledu po dlouhé roky úspěšně kašle, protože dokud se jeho Siri nenaučí naši mateřštinu, nebude zde oficiálně prodávat ani jeho chytrý reproduktor HomePod.

