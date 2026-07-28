Softwarová skupina K2 kupuje olomoucký Vision. Míří k miliardovému obratu
- Ostravská skupina K2 převezme dodavatele podnikových systémů Vision software. Cenu transakce strany nezveřejnily.
- Olomoucká firma zaměstnává přibližně 40 lidí a její roční obrat nedosahuje 50 milionů korun.
- K2 se po akvizici přiblíží obratu 800 milionů korun. Miliardovou hranici chce překonat během dvou až tří let.
Český trh s podnikovým softwarem čeká další akvizice. Ostravská skupina K2 kupuje olomouckou společnost Vision software, která dodává informační systémy především výrobním podnikům. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily, její dokončení očekávají nejpozději v říjnu.
Vision software působí na trhu více než 30 let, zaměstnává přibližně čtyři desítky lidí a podle údajů K2 dosahuje ročního obratu necelých 50 milionů korun. Firma uvádí, že její podnikové informační systémy dosud prošly více než 500 implementacemi.
Po dokončení transakce bude Vision nadále fungovat pod svou dosavadní značkou. Zachovat si má také současné vedení a pracovní místa v Olomouci. V čele společnosti zůstane výkonný ředitel Petr Klapka.
„Vision bude i nadále fungovat pod svou značkou. Je ideálním řešením pro menší výrobní podniky, které potřebují efektivně řídit výrobu a zakázky. Jak tyto firmy rostou, přirozeně se otevírá prostor pro přechod na komplexnější řešení K2. Obě společnosti tak společně pokryjí potřeby firem od menších výrobců až po velké průmyslové podniky,“ uvedl Klapka.
K2 vyvíjí a zavádí informační systémy určené k řízení firemních procesů. Mezi zákazníky skupiny patří například výrobce psacích potřeb Koh-i-Noor Hardtmuth, producent sanitární techniky Alca nebo výrobce stínicí techniky Servis Climax.
Akvizice Vision navazuje na předchozí nákupy K2. V roce 2022 skupina kapitálově vstoupila do společnosti Sluno, která se zaměřuje zejména na informační systémy pro maloobchod, logistiku a distribuci. V loňském roce pak převzala firmu Unibase Software.
„Nechceme budovat firmu prostřednictvím rychlých nákupů za každou cenu. Rosteme především díky tomu, že rostou naši zákazníci. Akvizice Vision je pro nás logickým krokem, protože se dlouhodobě známe, sdílíme podobné hodnoty a vzájemně se doplňujeme. Společně budujeme silného českého hráče v době, kdy řada technologických firem přechází do zahraničních rukou,“ řekl předseda představenstva K2 Petr Schaffartzik.
Skupina podle vlastních údajů loni dosáhla obratu téměř 700 milionů korun. Po připojení Vision software by se měla přiblížit hranici 800 milionů. Během následujících dvou až tří let chce obrat zvýšit nad miliardu korun.
K růstu má vedle akvizic přispět také vyšší poptávka průmyslových podniků po automatizaci a digitalizaci výroby, logistiky a obchodu. Podle Schaffartzika vytváří další příležitosti také nástup umělé inteligence.
„Český průmysl s nástupem AI stojí před další revolucí. Firmy hledají cesty, jak efektivněji řídit výrobu, logistiku i obchod, a význam podnikových systémů proto dál roste. Naším cílem je být dlouhodobým partnerem českých a slovenských firem a vybudovat nejsilnější českou skupinu v oblasti podnikového softwaru,“ dodal.