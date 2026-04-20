Soud uznal nárok Mironetu. Po zásahu kvůli Microsoftu může získat stovky milionů
- Soud uznal část nároku společnosti Mironet na odškodnění za policejní zásah z roku 2000.
- Firma se se státem soudí více než dvě dekády a požaduje stovky milionů korun, přičemž celková částka může dosáhnout až 1,5 miliardy.
- Prvotní zprávu uvedl deník Seznam Zprávy.
V kauze Mironet uznal soud významnou část nároku firmy na náhradu škody způsobené tehdejším policejním zátahem. K němu dal podnět americký Microsoft kvůli podezření z nelegálního prodeje softwaru. U soudu se ale ilegální činnost nepovedlo prokázat a Mironet se tak už přes dvacet let soudí se státem o odškodnění za důsledky zátahu. Přiznaná částka odškodnění může činit více než 143 milionů korun.
Celý spor má několik částí. V těch, které již jsou pravomocně uzavřené, byl Mironet v nárocích úspěšný. Společnost zatím získala dílčí odškodnění například jeden milion za zabavený majetek a přibližně 23 milionů za snížení hodnoty ochranné známky. O výrazně vyšší částky se ale stále vede spor. Mironet požaduje celkem zhruba 623 milionů korun, z toho 143 milionů za ušlý zisk a 480 milionů za poškození podnikání.
„Velké instituce od nás nechtěly nakupovat zboží, protože se s námi nechtěly spojovat,“ sdělil pro Seznam Zprávy Robert Novotný, majitel společnosti Mironet. Obvodní soud pro Prahu 2 letos v únoru odmítl část žaloby z důvodu promlčení. O konkrétní výši odškodnění se bude ještě rozhodovat. Celková výše se může kvůli úrokům a nákladům na řízení vyšplhat podle počítačové firmy až na 1,5 miliardy korun.
Podle znalců včetně experta přiděleného soudem firma v důsledku zásahu a nesprávného postupu státu trvale ztratila šanci zařadit se mezi největší české e-shopy.
Policejní zásah změnil rozložení sil na trhu
Na konci 90. let byl Mironet jednou z dominantních firem na trhu s elektronikou. Všechno se změnilo v květnu 2000, kdy policie společnosti zabavila počítače, servery i data kvůli podezření na nelegální distribuci softwaru amerického gigantu.
„Ze spisu dále vyplývá, že Microsoft předložil nepravdivý znalecký posudek, který fingoval škodu na počítači ve výši 17 tisíc korun. A právě tato manipulace fakticky spustila vyšetřování v rozsahu, který rychle rostoucí společnost Mironet ochromil,” uvedla společnost ve své tiskové zprávě. Žádné porušení zákona ale nebylo prokázáno.
Společnost Mironet uvedla, že zákrok policie ji poškodil z obchodního a reputačního hlediska. „Měli jsme tu firmu krásně rozjetou. Očekávali jsme stoprocentní růst. Ten zátah ji poslal dolů,“ říká Novotný pro Seznam Zprávy.
Zatímco před policejní akcí měl Mironet dvaapůlkrát vyšší obrat než společnost Alza, po ukončení se poměr obrátil a nyní je firma osmkrát menší než úřadující jednička na trhu s elektronikou. E-shop totiž mohl být spuštěn až po skončení vyšetřování.