Borenstein u soudu popsal žádost o pětimilionový úplatek v kauze Dozimetr
- Belgický podnikatel Serge Borenstein u soudu v kauze Dozimetr popsal, že mu byl přes Martina Dvořáka sdělen požadavek na pětimilionový úplatek.
- Podle jeho výpovědi mu však Dvořák zároveň doporučil, aby peníze nevyplácel a Borenstein se poté obrátil na policii.
- V kauze čelí obžalobě šest lidí kvůli podezření z ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku.
Belgický podnikatel a zakladatel Karlín Group Serge Borenstein u hlavního líčení v kauze Dozimetr uvedl, že mu tehdejší šéf pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák sdělil požadavek bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína na pětimilionový úplatek v souvislosti s projektem Nové Holešovice.
Také uvedl, že Dvořák doporučil peníze nevyplácet. Borenstein se následně obrátil na policii. V kauze, která se týká rozsáhlé korupce v DPP, je obžalováno šest lidí, včetně bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučeka (dříve STAN).
Augustín je v kauze Dozimetr také stíhán. Obžalobě nečelí, protože začal spolupracovat s policií. Již dříve u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z DPP nelegálně vyvádět peníze. Za projekt rekonstrukce Nádraží Holešovice měla podle něj skupina přislíbeny desítky milionů korun. Bývalý finanční ředitel dopravního podniku také řekl, že za Dvořákem ho ohledně úplatku poslal zlínský podnikatel Michal Redl, kterého obžaloba považuje za hlavu skupiny.
Také Dvořáka státní zástupce v případu obvinil, stalo se tak ale až loni v září. "Myslím, že mi řekl: Pokud zaplatíte pět milionů, budou spokojeni. Ale doporučuji vám je nedávat," uvedl dnes Borenstein. Dodal, že poté, co nezaplatil a úplatek nahlásil policii, se paradoxně jednání urychlilo a za několik měsíců smlouvu na projekt podepsal.
Skupina ovlivňovala zakázky DPP
Šestice obžalovaných v kauze Dozimetr podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení. Oba vinu odmítají.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.