Čeští VRgineers mají nové investory. Podíl získali Průša i Vávra | E15.cz

Český výrobce brýlí pro virtuální realitu VRgineers dokončil další investiční kolo, pomocí něhož vybral 2,5 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 54 milionů korun. Nově do společnosti investoval například tuzemský výrobce 3D tiskáren Prusa Research Josefa Průši nebo známý vývojář her Daniel Vávra. Ze stávajících podílníků svoji pozici posiluje investiční fond Nation 1 Marka Moravce. Deníku E15 to potvrdil Marek Polčák, šéf a spoluzakladatel společnosti VRgineers.