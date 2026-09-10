WhatsApp přestane fungovat na starších mobilech. Týká se to i oblíbených samsungů
- Aplikace přestala podporovat jednu ze starších verzí Androidu. Nepůjde ani spustit.
- Pokud není pro mobil dostupná aktualizace systému, jediným řešením je pořízení nového přístroje.
- Konec postihne i některé modely od Samsungu, Motoroly nebo Googlu.
Majitelé starších mobilních telefonů s Androidem přišli o nejoblíbenější komunikační aplikaci WhatsApp. Firma Meta z bezpečnostních důvodů ukončila podporu pro systém Android 5 „Lollipop“. Aplikaci nebude možné používat a dokonce ani spustit.
Pátou generaci systému Android vydal Google koncem roku 2014. Dostaly ji třeba oblíbené modely Samsungu S4 až S6, první série řad A a J nebo některé tablety. Dále mobily Nexus od Googlu, Motoroly, Sony, HTC, LG nebo Asus.
Většina modelů však později získala možnost aktualizace a pokud ji majitelé využili, mohou používat WhatsApp i nadále. Problém naopak budou mít ti, kteří na Android 5 přešli z nižších verzí a další aktualizace systému už jim výrobce nenabídl. Prakticky jediným řešením je tak pro ně pořízení nového přístroje.
Není jasné, kolika uživatelů v Česku se omezení dotkne. Například server Chip na základě dostupných statistik hrubě odhadl jejich počty na „nižší desítky tisíc lidí“. Větší problém to bude v rozvojových zemích, jako jsou Indie, Brazílie, Pákistán nebo státy jihovýchodní Asie, kde se starší modely používají poměrně často.