Zaplatil Trumpovi a prošel. Paramount má zelenou ke spojení se Skydance

Americká Federální komise pro spoje (FCC) schválila očekávanou fúzi mediálních firem Paramount Global a Skydance Media za osm miliard dolarů (167 miliard korun). Dohledový úřad vyšel společnostem vstříc nedlouho poté, co Paramount zaplatil prezidentu Donaldu Trumpovi 16 milionů dolarů v rámci urovnání soudního sporu, píší americká média.

Souhlasu se spojením firem předcházely měsíce sporů okolo vysílání pořadu 60 Minutes (60 minut), v němž podle Trumpa televize CBS zavádějícím způsobem sestříhala video s jeho prezidentskou protikandidátkou Kamalou Harrisovou. Trump stanici zažaloval a Paramount se v červenci rozhodl, že prezidentovi zaplatí zmíněnou částku.

FCC měla o fúzi původně rozhodnout během 180denní neformální lhůty, která skončila v polovině května. Když to komise neučinila, její šéf Brendan Carr popřel, že by v tom hrála roli Trumpova žaloba. Kritici však červencové rozhodnutí Paramountu zaplatit prezidentovi označovali za úplatek ve snaze odblokovat sloučení a varovali, že firma tím může přispět k oslabování nezávislosti médií. Krok kritizoval mimo jiné známý komik Stephen Colbert, jehož satirický pořad The Late Show se televize CBS krátce poté rozhodla zrušit, podle svého vyjádření čistě z finančních důvodů.

Carr v prohlášení ke schválení fúze uvedl, že by měla přinést do CBS více vyváženosti.