Uber Eats se vrací do Česka. Firma znovu rozjede rozvoz jídla i nákupů
- Uber letos znovu spustí v Česku službu Uber Eats, která se na trh vrací po odchodu v roce 2020.
- Kromě jídel z restaurací nabídne i doručování potravin z obchodů a aplikace bude přizpůsobená českým zákazníkům.
- Uber Eats vstoupí do konkurence s Wolt, Bolt Food či Foodora a je součástí širší evropské expanze firmy.
Americká technologická společnost Uber letos znovu nabídne v České republice svou rozvážkovou službu. Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. Přesný termín zahájení firma zatím neuvedla.
Služba nabídne kromě objednání jídla z místních restaurací také možnost doručení potravin z obchodů domů. Aplikace bude podle společnosti přizpůsobena českým zákazníkům a jejich zvyklostem včetně jazykové podpory a běžných platebních metod. Obchodníkům, které budou platformu využívat, zase nabídne nástroje datové analytiky nebo marketingovou podporu.
Uber Eats tak bude v Česku opět konkurovat službám Bolt Food, Wolt, Foodora nebo Rohlik.cz. Kromě Česka rozvážkovou službu rozšíří Uber také do Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska.
Deník Financial Times už dříve napsal, že společnost očekává, že krok jí v příštích třech letech vynese dodatečné tržby ve výši jedné miliardy dolarů (20,4 miliardy Kč). Evropská expanze americké firmy přichází v době, kdy její podíl na největších trzích v Evropě, včetně Británie, Německa, Francie a Španělska, nadále roste.