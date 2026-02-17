Předplatné

Uber Eats se vrací do Česka. Firma znovu rozjede rozvoz jídla i nákupů

Rozvážkové aplikace jsou hitem

Rozvážkové aplikace jsou hitem Zdroj: Reuters

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Uber letos znovu spustí v Česku službu Uber Eats, která se na trh vrací po odchodu v roce 2020.
  • Kromě jídel z restaurací nabídne i doručování potravin z obchodů a aplikace bude přizpůsobená českým zákazníkům.
  • Uber Eats vstoupí do konkurence s Wolt, Bolt Food či Foodora a je součástí širší evropské expanze firmy.

Americká technologická společnost Uber letos znovu nabídne v České republice svou rozvážkovou službu. Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. Přesný termín zahájení firma zatím neuvedla.

Služba nabídne kromě objednání jídla z místních restaurací také možnost doručení potravin z obchodů domů. Aplikace bude podle společnosti přizpůsobena českým zákazníkům a jejich zvyklostem včetně jazykové podpory a běžných platebních metod. Obchodníkům, které budou platformu využívat, zase nabídne nástroje datové analytiky nebo marketingovou podporu.

Uber Eats tak bude v Česku opět konkurovat službám Bolt Food, Wolt, Foodora nebo Rohlik.cz. Kromě Česka rozvážkovou službu rozšíří Uber také do Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska.

Deník Financial Times už dříve napsal, že společnost očekává, že krok jí v příštích třech letech vynese dodatečné tržby ve výši jedné miliardy dolarů (20,4 miliardy Kč). Evropská expanze americké firmy přichází v době, kdy její podíl na největších trzích v Evropě, včetně Británie, Německa, Francie a Španělska, nadále roste.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů