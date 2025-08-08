Tisíce hoteliérů žádají Booking o odškodnění. Dvacet let je podle nich obíral o zisk
Více než deset tisíc hotelů napříč Evropou se připojilo k hromadné žalobě proti platformě Booking.com. Domáhají se odškodnění za období 2004 až 2024, kdy agentura od hotelů vyžadovala závazek nejnižší ceny. Evropský soud zařadil tyto praktiky mezi nástroje omezování hospodářské soutěže. Společnost Booking ale protisoutěžní jednání popírá. Asociace vyzývají české hotely, aby se připojily – mají nově čas do 29. srpna.
Tisíce hotelů po celé Evropě požadují od Booking.com náhradu za škody vzniklé v posledních dvou dekádách, kdy agentura s hotely uzavírala takzvanou doložku o nejlepší ceně – smluvní podmínku, ve které se hotely zavázaly, že na žádné jiné platformě, včetně vlastního webu, nebudou nabízet své pokoje levněji.
„Tyto podmínky bránily cenové soutěži mezi Booking.com a dalšími online platformami, což vedlo k jednostrannému navyšování provizí. Navíc tyto doložky omezovaly možnost hotelů nabízet lepší ceny či dostupnost na vlastních webových stránkách, čímž snižovaly přímý prodej a cenovou nezávislost hotelů. Díky tomu vznikly hotelům po celé Evropě významné finanční škody, kterých se nyní mohou domáhat,“ vysvětluje ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.
Podle předběžných odhadů by hoteliéři mohli získat až třicet procent z celkových provizí zaplacených agentuře Booking od roku 2004 a k tomu úroky navíc.
Booking ale obvinění odmítá. Hájí se tím, že cenová parita je oprávněným nástrojem na ochranu svého byznysu. Tvrdí, že doložky měly zabránit takzvanému free-ridingu, kdy zákazníci využijí platformu k vyhledání hotelu, ale rezervaci provedou jinde, čímž platforma přicházela o provizi.
S nástupem nového evropského nařízení o digitálních trzích (DMA) v roce 2024 Booking paritní podmínky v rámci EU zrušil. Pro mnoho hotelů však tato změna přichází příliš pozdě – finanční újmy, které v důsledku těchto praktik utrpěly, se podle nich za posledních dvacet let vyšplhaly na nemalé částky.
„Hromadná žaloba se těší obrovské podpoře,“ řekl tiskové agentuře DPA generální ředitel německé hotelové asociace Markus Luthe. Připojují se i české hotely. Podle mluvčího Miroslava Centese například Hotel Plus Prague zvažuje připojit se k žádosti o odškodnění.
Čeho se kauza týká?
Booking je nizozemský online rezervační systém. Podle výzkumu asociace Hotrec má společnost na evropském trhu téměř monopolní postavení s podílem 71 procent. Tento vliv si upevnil do značné míry právě prostřednictvím paritních doložek, které omezovaly hotely v nastavení vlastních cen a členských slev, které platforma financuje z provizí účtovaných ubytovatelům za každou rezervaci. Tyto podmínky vedly k tomu, že se pro řadu hotelů stal Booking.com prakticky nepostradatelný – v některých případech probíhá přes online platformy až 70 procent všech rezervací, upozorňuje Stárek.
„Veřejnost může mít zjednodušený dojem, že ‚hotely podepsaly smlouvy dobrovolně a teď chtějí žalovat‘. Ve skutečnosti však šlo o nerovný vztah, kde jedna strana, dominující na trhu, určovala pravidla. Podstatou této žaloby proto není jen finanční kompenzace, ale zejména snaha narovnat podmínky na trhu a dosáhnout větší férovosti v online distribuci ubytovacích služeb,“ vysvětluje Stárek.
Podle předsedy konfederace evropských hotelů a gastronomie Hotrec Alexandra Vassilikose „byli evropští hoteliéři dlouho nuceni přijímat nespravedlivé podmínky a platit nadměrné náklady. Tento právní spor ukazuje, že zneužívání dominantního postavení na digitálním trhu už nebude tolerováno.“
K žalobě proti Bookingu se připojilo přes deset tisíc hotelů v celé Evropě. Koordinace se ujala nadace Stichting Hotel Claims. Podporu vyjádřila Evropská asociace Hotrec společně s národními asociacemi z třiceti zemí, včetně České republiky.
Žaloba navazuje na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 19. září 2024, které otevřelo dveře právnímu přezkumu podobných praktik, neboť zařadilo „cenové parity“ mezi možné nástroje omezování hospodářské soutěže.
Booking vinu odmítá
Společnost Booking obvinění popírá, argumentuje nedostatkem legitimních právních podkladů pro žalobu. „V odůvodnění žaloby se asociace odvolávají na rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale soud nedospěl k závěru, že cenové parity Booking.com byly nelegálním či protisoutěžním jednáním nebo že by jakkoliv omezovaly hospodářskou soutěž. Soudní dvůr ani neposuzoval, zda naše ustanovení o cenové paritě mají protisoutěžní účinky nebo dopad na hospodářskou soutěž. Pouze konstatoval, že klauzule o cenové paritě spadají do působnosti EU a že jejich účinky musí být posuzovány případ od případu. Tento rozsudek proto neumožňuje vznášet nároky na náhradu škody a Booking.com.“
Mluvčí hotelové asociace Hotrec Joseph Dober ale nesouhlasí s výkladem rozsudku Booking.com. Tvrdí, že společnost rozhodnutí Soudního dvora EU zlehčuje.
„Jsme si vědomi veřejných vyjádření společnosti Booking.com, ale nesouhlasíme s jejich interpretací rozsudku ze dne 19. září 2024. Soudní dvůr výslovně uvedl, že cenové parity mohou za určitých okolností představovat omezení hospodářské soutěže ‚svou povahou‘. Konkrétní případ Booking.com posoudí až nizozemský soud, ale rozhodnutí evropského soudu je právním základem žaloby.“
Přesné datum podání žaloby a začátku řízení zatím nebyly oznámeny veřejně. Organizátoři kolektivní žaloby prodloužili termín pro přihlášení hotelů k právnímu řízení – hoteliéři mají čas do 29. srpna 2025.