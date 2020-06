V květnu se přestupy topmanažerů přibrzdily. Na trhu se výrazněji povyšovalo z vlastních řad | E15.cz

Období ovlivněné pandemií nového typu koronaviru manažerským přestupům nepřeje. V květnu nastoupilo podle dat přední headhunterské společnosti Anderson Willinger o pětinu ředitelů méně než za stejný měsíc loni. Obsazení topmanažerských postů řešily firmy v uplynulém měsíci mnohem častěji povýšením stávajících pracovníků.

Jedním z efektů současné pandemie je pak i to, že manažeři, kteří působili v globálních rolích nadnárodních firem, jsou více než dříve ochotni vrátit se i třeba na méně seniorní roli zpět do Česka.

Noví CEO v květnu 2020

Barbara Řimánková, ČSOB Factoring

Do pozice CEO přechází z pozice ředitelky pobočky pro korporátní klientelu Ostrava. Ve funkci vystřídá generálního ředitele Tomáše Morávka, který po 28 letech z vedení firmy odchází.

Miroslav Kratochvíl, Lafarge Cement

Miroslav Kratochvíl nastoupil do společnosti Lafarge Cement v roce 2013 na pozici obchodního ředitele. Pod jeho vedením se obnovila značka Čížkovický Cement.

Pavel Krbec, Rixo.cz

Pavel Krbec přešel do skupiny EMMA Capital společně s akvizicí společnosti Rixo letos v březnu.

Richard Brulík, Safetica Technologies

Richard Brulík přišel do Safetica Technologies ze společnosti Kentico Software, kde působil jako viceprezident pro globální prodej.

Andrew Gerber, Wüstenrot

Andrew Gerber je nový předseda představenstva společností Wüstenrot, která nyní patří do Skupiny Moneta. Od roku 2016 je zároveň šéfem celé divize produktu a marketingu v Moneta Money Bank.

Další vybrané změny ve vedení firem

Adriana Stará - General Manager Allergen Aestetics CE and Baltics ve společnosti Abbvie, Andrew Krenek - Regionální ředitel pro HR ve společnosti Canon, Patricie Šedivá - Vedoucí externí komunikace ve společnosti Coca Cola HBC, Michal Skalský - Chief Digital and Transformation Officer ve společnosti Česká spořitelna, Jiří Ješeta - Člen představenstva ve společnosti České dráhy, Jakub Černický - Vedoucí finančního controllingu ve společnosti České Radiokomunikace, Kateřina Říhová - ředitelka logistiky ve společnosti DB Schenker, Blanka Říhová - Ředitelka HR ve společnosti Iron Mountain, Jakub Valenta - Ředitel IT infrastruktury ve společnosti Moneta Money Bank, Monika Kalivodová - Debt Recovery Manager ve společnosti Moneta Money Bank, Martin Navrátil - Komerční ředitel ve spolešnosti Pilulka.cz, Sonia Slavtcheva - Finanční ředitelka ve společnosti Rohlík.cz, Ladislav Kučera - HR ředitel ve společnosti SAP, Veronika Němcová - Vedoucí Public Affairs, komunikace a udržitelnosti ve společnosti The Coca Cola Company, Aleš Sloupenský, Tomáš Černý a Jiří Huml - členové představenstva společnosti Wüstenrot