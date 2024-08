Česká pobočka americké společnosti Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí čipy pro automobilky či průmysl, loni zvýšila tržby o 2,3 miliardy na 7,1 miliardy korun. V budoucnu lze očekávat ještě výraznější růst. Firma si v červnu vybrala Česko pro rozšíření produkce za zhruba 46 miliard korun. Podle informací e15 by tato expanze měla na tržbách přidat přes 20 miliard korun.

Onsemi loni v Rožnově rozšířila provoz nové linky na výrobu leštěných desek z karbidu křemíku (SiC). Čipy na tomto základu se hodí zejména do elektromobilů, fotovoltaiky, větrných elektráren nebo invertorů. Právě investice do SiC vyhnaly tržby nahoru. Polovodič SiC má sehrát klíčovou roli také v chystané expanzi v řádech desítek miliard korun. Onsemi chce do Rožnova přinést komplexní výrobní řetězec.