Z Paláce Adria až do Santa Clary. Český systém hlídá Nvidii každý metr čtvereční
- Pražský startup Spaceti dodává senzory a software pro centrálu i globální kampusy společnosti Nvidia.
- Technologie z ČR pomáhá 10 tisícovkám zaměstnanců Nvidie efektivně plánovat prostor a šetřit energie.
- Češi v tendru porazili světovou konkurenci díky IoT senzorům a unikátní analytice s prvky AI.
Americký kolos Nvidia, aktuálně nejhodnotnější společnost planety, začal odebírat další technologie z České republiky. Firma už dříve nasadila pokročilé přístroje na vývoj a analýzu svých čipů od brněnské firmy NenoVision. Teď spolupracuje také s pražským podnikem Spaceti, který Nvidii dodává své senzory a na ně napojený monitorovací software.
Spaceti je na trhu zhruba deset let. Firma začínala v městem zřízeném Prague Startup Centre v Paláci Adria, který tehdy použila jako jedno z prvních míst pro instalaci svých malých bílých senzorů schopných monitorovat dění uvnitř kanceláří. „Chceme být celosvětovým standardem pro indoor lokalizaci v budovách,“ řekl tehdy e15 Ondřej Plevka, spoluzakladatel Spaceti.
České senzory pomáhají efektivně řídit pracoviště a budovy. Umožňují například plánovat využívání prostoru nebo řešit spotřebu energie. Senzory posílají data do cloudu a analytického softwaru (za využití prvků umělé inteligence), díky čemuž je například možné vidět, kolik lidí se kdy pohybuje v jakých prostorách a podle toho regulovat vytápění a tak dále. To umožňuje snižovat náklady na provoz nebo zvyšovat bezpečnost. Systém zachovává soukromí uživatelů.
Startup se od svých začátků v pražském startupovém centru rozrostl. Získal finanční prostředky například od Ondřeje Fryce nebo investorů ze Saúdské Arábie spadajících pod národní strategii Saudi Vision 2030. Mezi zákazníky má L’Oréal, Warner Music Group, DHL, Deloitte, Johnson & Johnson, Vodafone nebo Allianz. A čerstvě také Nvidii.
Češi porazili konkurenci z celého světa
Největší producent čipů pro umělou inteligenci nasadil Spaceti ve svých devíti budovách v centrále v Santa Claře v Kalifornii. Denně je používá přes deset tisíc zaměstnanců a sleduje se přes 500 místností. V březnu byla spolupráce rozšířena na celý svět, postupně budou pokryty všechny klíčové lokality. „Letos by nás měla čekat primárně implementace v rámci kampusů v Asii,“ popsal Max Verteletskyi, výkonný ředitel Spaceti. Zakázka je v objemu stovek tisíc dolarů.
Češi začali s Nvidií spolupracovat během loňského roku. Nvidia vypsala výběrové řízení a Češi porazili konkurenci z USA a celého světa, a to zejména díky technologické připravenosti. Roli sehrála i spolupráce s operátorem Vodafone, s nímž má Spaceti historické partnerství. Senzory jako jednu z možností připojení používají jeho mobilní síť (NB-IoT) a jde o jednu z praktických ukázek takzvaného internetu věcí.
„Součástí řešení je interaktivní mapový přehled obsazenosti, který zaměstnancům Nvidie v reálném čase ukazuje volné pracovní prostory v době největšího vytížení kampusu. Data zároveň slouží interním týmům k dlouhodobému plánování, optimalizaci prostor a k rozhodování o budoucích investicích,“ uvedly firmy.
Spaceti je jedním z nejvýraznějších zástupců českých firem spadajících do kategorie proptech, tedy technologií pro budovy a areály. Další silnou značkou je společnost Spaceflow vyvíjející software pro správu nemovitostí. Letos v únoru ji koupila skupina Hydda, významný hráč na švédském realitním trhu.