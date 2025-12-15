Fait vstupuje do recyklace. Z nového podniku chce vytvořit oborového obra se stamilionovými zisky
- Průmyslová skupina Jet Investment Igora Faita buduje nový pilíř.
- Firma vsadila na výrobu z recyklovaného materiálu.
- Fait chce zisky v této oblasti do pěti let zšestinásobit.
Průmyslník Igor Fait a jeho Investiční skupina Jet Investment rozšiřují své portfolio a zaměření. Nově se bude zabývat i byznysem s recyklovanými materiály a za tímto účelem jeho fond Jet 3 pořídil 70procentní podíl v jihomoravské společnosti Regutec.
Firma, která dodává produkty z recyklované pryže například pro fitness a stavební infrastrukturu, 90 procent produkce směřuje na zahraniční trhy. Transakce podle odhadu e15 vyšla na stovky milionů korun.
Obchod představuje pro Jet Investment začátek budování širší evropské platformy zaměřené na produkty z recyklovaných materiálů. Plán počítá s posilováním výrobních kapacit, vstupem na další trhy a rozšiřováním skupiny o další podniky v příbuzných segmentech z hlediska produktového a zákaznického portfolia i vstupních surovin.
„Regutec je mimořádně kvalitní průmyslová společnost s výborným produktem a silným exportním zaměřením. Vidíme zde značný potenciál, a to jak v rozšiřování výroby, tak v dalším růstu na evropských trzích. Naším cílem je firmu dlouhodobě rozvíjet a postupně vytvářet širší skupinu se zaměřením na zpracování recyklovaných materiálů,“ říká Marek Malík, řídicí partner Jet Investment.
Zisky chceme šestinásobné
Obrat skupiny loni činil 500 milionů korun, provozní zisk, ukazatel EBITDA, ve stejném období dosáhl 60 milionů korun. Tato čísla však Faitova Jet Investment plánuje znásobit prostřednictvím organického růstu a přidružených akvizic. „Ty nám umožní získat další výrobní kapacity, nové recyklované materiály, nové obchodní kanály nebo i integrovat dodavatelský řetězec. Součástí strategie jsou i investice do nových trhů především v oblasti železnice, stavebnictví a podobně,“ říká jeden z manažerů průmyslové skupiny Jet Investment Oldřich Šoba, podle něhož by se EBITDA společnosti Regutec mohla do roku 2030 vyšplhat na 350 milionů korun.
Manažer připouští, že se současným portfoliem skupiny jsou synergie společnosti Regutec omezené. Plánované akvizice to však podle něj brzy změní. „V současnosti dokončujeme několik dalších akvizic, které oznámíme na začátku roku 2026. Na trzích recyklovaných materiálů vidíme z důvodu fragmentace skutečně vysoký potenciál dalších akvizic, na kterých již nyní pracujeme,“ dodal Šoba.
Součástí transakce je nákup 70procentního podílu, který Jet Investment získává od dosavadních spoluvlastníků Jaroslavy Maláškové, Libora Vavery a Michaely Fialové. Všichni dosavadní akcionáři zůstávají i po transakci ve svých výkonných pozicích. Jaroslava Malášková a Libor Vavera pokračují také jako menšinoví akcionáři, což podle skupiny Jet Investment zajišťuje kontinuitu i oborové know-how pro další rozvoj.
„Pro Regutec je vstup Jet Investment přirozeným krokem v našem dlouhodobém rozvoji s důrazem na udržitelnost a kvalitu. Trh s produkty z recyklované pryže nabízí stále větší příležitosti, proto jsme rádi, že jsme získali partnera, který rozumí průmyslové výrobě, má zkušenosti s růstem firem na mezinárodní úrovni a umožní nám nabízený potenciál naplno využít. Věřím, že společně dokážeme posunout Regutec ještě dál a otevřít nové možnosti, na které bychom jako samostatná firma jen těžko dosáhli,“ říká Jaroslava Malášková, generální ředitelka společnosti Regutec.
Společnost Regutec, která má výrobní závody v Hrušovanech u Brna a Němčičkách u Židlochovic, zaměstnává kolem 200 pracovníků. Její produkty, vyrobené nejčastěji z rozdrcených ojetých pneumatik, se využívají v širokém spektru oblastí – od sportovišť a dětských hřišť až po železniční a stavební projekty, kde musí splňovat i certifikační požadavky na tlumení vibrací, snížení hluku a dlouhodobou odolnost.
Zařazení Regutecu do portfolia fondu Jet 3 představuje jeho pátý projekt. Společnost doplňuje stávající firmy Fiberpreg, Likov, Plastiwell International a Náš Chléb. Celá skupina Jet Investment dnes ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva ve výši 17 miliard korun. V portfoliu drží firmy jako Rockfin, 2JCP nebo EDS. V minulosti jeho fondy prošly i společnosti Tedom, Kordárna Plus nebo MSV Metal Studénka.