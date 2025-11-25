Penta plánuje novou halu pro autobusové nádraží na Florenci. Kromě zázemí pro cestující tu budou i restaurace
- Investiční společnost Penta má v plánu proměnit celé území Florence.
- Změna čeká i samotné autobusové nádraží.
- Kromě prostoru pro cestující tu budou i restaurace.
Ještě letos chce Penta představit budoucí podobu zástavby na pražské Florenci. Investiční společnost tu vlastní několik pozemků, které získala koupí ČSAD Praha Holding. Firma Marka Dospivy se chce pustit rovněž do podoby tamního autobusového nádraží. Teď poptává architekty, kteří by sem navrhli novou odbavovací halu.
„Hledáme řešení, které bude kvalitní a funkční a současně šetrné k životnímu prostředí,“ vylíčil pro e15 mluvčí Penta Real Estate Tomáš Weiss. Návrh podle něj musí počítat s tím, že by se v budoucnu mohl autobusový provoz přesunout blíž k plánované zastávce vysokorychlostní trati. Ta by měla vzniknout v rámci takzvaného Nového spojení 2, které počítá s tunely pro železnici pod hlavním městem.
Vyhlášená soutěž ale zároveň řeší i veřejný prostor v okolí. „Ve spolupráci s hlavním městem a organizátorem dopravy ROPID chceme, aby cestující i obyvatelé měli komfortní a důstojné zázemí,“ dodává Weiss. Cílem je mimo jiné oživit oblouky Negrelliho viaduktu, se kterým by nová odbavovací hala měla sousedit. Důraz investiční společnost klade také na modulárnost, udržitelné materiály a možnost konstrukci později demontovat nebo dále využít. Penta chce přitom oslovit zavedené architektonické ateliéry, stejně jako začínající architekty.
Čekárny i gastro
„Od vítězného návrhu očekáváme vysokou architektonickou kvalitu i maximální funkčnost pro veřejnost,“ dodává šéf Penta Real Estate David Musil. Vzniknout by měl na Florenci příjemný otevřený městský prostor, kde lidé mohou trávit čas při čekání na autobusové spoje. Pojmout by měl 26 tisíc lidí denně. Součástí by přitom měly být nejen prostory na čekání, ale také gastroprovozy, prodejní kanceláře dopravních společností či úschovna zavazadel.
Proměna by se ale měla týkat nejen samotné odbavovací haly, ale celého autobusového nádraží. Na jeho transformaci Penta spolupracuje s Prahou a se Správou železnic. „Cílem je, aby místo, které je dnes přetížené dopravou, získalo městský charakter, tedy rezidenční bydlení, kanceláře, služby, veřejné prostory a městský život. Nová odbavovací hala zajistí servis pro cestující do doby, než vznikne finální dopravní hub podle projektů Správy železnic a nové koncepce dálkové autobusové dopravy,“ líčí Weiss.
První návrhy by architekti měli odevzdat ještě v prosinci, druhé kolo pak potrvá do března. Poté by se mělo začít pracovat na dodělání studie a s přípravou projektové dokumentace. Cílem je, aby se s výstavbou začalo ještě předtím, než dojde na zahájení výstavby Nového spojení 2.
Investice až dvacet miliard
Penta koupila ČSAD Praha Holding na konci roku 2023, a to spolu se společností Rextim. Od té doby tak firma Marka Dospivy vlastní i samotné autobusové nádraží. Konkrétní výši transakce společnost neuvedla, šlo ale o miliardy. Penta se tak dostala k převážně nevyužitým pozemkům v centru města. Z jedné strany parcely ohraničuje budova Masaryčka a ulice Na Florenci, z další budova Bastion v Křižíkově ulici, samotné autobusové nádraží, ulice Prvního pluku a koleje vedoucí na Masarykovo nádraží. V podstatě jde o plac mezi Novým Městem a Karlínem.
Investiční společnost tu chce vytvořit nové město, skrze které se potáhne několik bulvárů. Jeden povede od budovy Masaryčka, kterou Penta dokončila v roce 2023. Od nároží Opletalovy a Hybernské ulice má vést také cyklostezka, a to až k Vojenskému historickému ústavu.
Společnost pozemek rozdělila do několika bloků, na ty pak vypsala architektonické soutěže. Její výsledky by měly být jasné ještě letos v prosinci. Vyřešit by měly několik problematických bodů v území. Prvním je právě autobusové nádraží.
Architekti se ale musí rovněž vypořádat s přítomností magistrály. Ani její budoucnost není jasná, je možné, že se v příštích letech mostovka položí na Florenci na zem. Prostor pod autostrádou tak bude muset být připravený na obě varianty. Třetí potíž v území je metro, respektive jeho střecha. Pokud by na ní měla stát nějaká stavba, bude tomu muset být uzpůsobená. Celková investice do území by měla dosáhnout až dvaceti miliard korun.