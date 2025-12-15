Aktualizováno: Začíná třetí vláda Andreje Babiše. Prezident slíbil dohlížet na demokratické principy a instituce
- Prezident Pavel jmenoval vládu Andreje Babiše složenou z ANO, SPD a Motoristů.
- Kabinet má většinu 108 hlasů, o důvěru požádá Sněmovnu 13. ledna.
- Vláda nenastupuje kompletní, nominace Filipa Turka zůstává otevřená.
Prezident Pavel krátce po deváté hodině jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) složenou z ministrů ANO, SPD a Motoristů, která nahradila kabinet v demisi Petra Fialy (ODS). Babiš se tak vrací k moci téměř přesně po čtyřech letech. Ministři po ranním jmenování absolvují první převážně technické zasedání, následně je bude Babiš postupně celý den uvádět do úřadů.
Andrej Babiš je premiérem již potřetí. Po volbách v roce 2017 nejprve složil menšinovou jednobarevnou vládu, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. V demisi vládla do června 2018, kdy ji nahradil menšinový koaliční kabinet s tehdejší ČSSD a podporou komunistů.
ANO má ve vládě kromě premiéra osm křesel, SPD trojici ministrů a Motoristé čtyři resorty. Kabinet se bude ve Sněmovně opírat o většinu 108 křesel, o důvěru by měl požádat 13. ledna.
Prezident Petr Pavel po jmenování slíbil, že bude věnovat pozornost tomu, jak nejen vláda, ale celé politické vedení ČR přispívá k udržování a budování demokratických principů a institucí. Zároveň novou vládu vyzval, aby ke členství v EU a NATO přístupovala s maximální odpovědností a byla spíše zodpovědným a konstruktivním členem než odmítačem.
Podobně jako Fialova vláda před čtyřmi lety dnes nenastoupil nový kabinet do funkce v plném počtu. Oproti původnímu návrhu chybělo v závěrečné nominaci jméno poslance Motoristů Filipa Turka. Motoristé ho chtějí prosadit na post ministra životního prostředí, ze zdravotních důvodů se však zatím nesešel s prezidentem.
Pavel má vůči jeho jmenování výhrady a pokládá za málo pravděpodobné, že se Turek ministrem stane. Pověření řídit ministerstvo by místo něj měl dočasně dostat předseda Motoristů Petr Macinka, který má být také šéfem diplomacie. Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá.
Po jmenovacím ceremoniálu, který se uskuteční v 09:00 na Pražském hradě, se Babiš přesune do Strakovy akademie, kde úřaduje premiér a konají se jednání vlády. Babiše přivítá Fiala, předat mu chce mimo jiné osmdesátistránkovou zprávu premiéra o stavu země, ve které shrnuje výsledky svého vládnutí.
Nově jmenovaní ministři pak absolvují první technické zasedání, na které je vyhrazená zhruba hodina. Kabinet na jednání pravděpodobně určí agendu ministrovi bez portfeje za Motoristy Borisovi Šťastnému, který se stane ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Rozhodnout by mohl o obsazení předsedy Legislativní rady vlády, funkce mluvčího kabinetu či jmenování vedoucí úřadu vlády.
Ve zbytku dne až do zhruba 18:00 je v plánu uvádění ministrů do jejich úřadů, mělo by se tak stihnout kompletně v jednom dni. První řádné zasedání ministrů by se mělo uskutečnit již v úterý.