Němci utekli Číně z lopaty a teď jdou do Česka. Konkurent Onsemi v Brně otevírá centrum pro návrh čipů
- Elmos otevírá v Brně centrum pro návrh automobilových čipů.
- Posílí konkurenci mezi globálními polovodičovými firmami v Česku.
- Firma je takzvaně fabless a patří k významným dodavatelům analogových a mixed-signal čipů.
V České republice otevírá inženýrské centrum pro návrh čipů další významná světová společnost. Technologický ekosystém Brna přilákal německého investora, který je jedním z konkurentů americké firmy Onsemi. Ta v Brně rovněž provozuje vývojovou pobočku a v Rožnově pod Radhoštěm chystá investici do výroby čipů za 44 miliard korun. Společnost Elmos Semiconductor z Dortmundu bude v Česku soutěžit o talenty také s dalšími mezinárodními investory a přímými konkurenty, kteří u nás mají podobná centra. Konkrétně jde o firmy NXP Semiconductors (Nizozemsko), STMicroelectronics (Francie a Itálie) a Renesas (Japonsko).
Elmos Semiconductor funguje už od roku 1984. Celkově zaměstnává zhruba 1400 odborníků v několika pobočkách v Německu, Číně, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, Indii a USA. Firma patří spíše k menším, ale důležitým hráčům. Ročně udělá tržby přes 580 milionů eur (asi 14 miliard korun) s provozním ziskem 146 milionů eur (3,5 miliardy korun).
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!