Finanční správa našla podezřelý vzorec s účtenkami. Stovkám firem a podnikatelů hrozí problémy
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Finanční správa prověřuje 227 firem a osob kvůli podezření na neoprávněné odpočty DPH.
Celková hodnota prověřované daně dosahuje téměř 300 milionů korun.
Podezřelé subjekty úřad vytipoval pomocí analytického modelu vytvořeného ve spolupráci s akademiky.
Finanční správa prověřuje 227 osob a firem kvůli podezření na neoprávněné uplatňování odpočtů daně z přidané hodnoty (DPH). Celkovou výši dotčené daně odhadla na 292 milionů korun. Kontrola se týká využívání zjednodušených daňových dokladů, které je možné vydávat při nákupech do 10.000 korun, uvedla dnes Finanční správa na svých internetových stránkách.
Kontrola vychází z výsledků dlouhodobé analýzy subjektů, které se chovají nestandardně při uplatňování nároků na odpočet DPH. Dotčené osoby a firmy vytipovala Finanční správa na základě modelu, který sestavila ve spolupráci s akademickou sférou.
„Velmi si vážím spolupráce s akademickou sférou, která nám pomáhá využívat moderní ekonomické a statistické metody při odhalování daňových rizik. Projekt potvrzuje, že propojení odborných kapacit veřejné správy a univerzitního prostředí přináší konkrétní výsledky při ochraně veřejných rozpočtů,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Fiktivní účtenky mohou vést i k trestnímu stíhání
Model použitý k vybrání kontrolovaných firem a osob porovnává skutečný podíl odpočtů uplatňovaných ze zjednodušených daňových dokladů s podílem, který lze s ohledem na charakter podnikání a ekonomickou velikost subjektu považovat za obvyklý.
Finanční správa upozornila, že uplatnění nároku na odpočet DPH na základě fiktivních, pozměněných, kopírovaných nebo opakovaně využívaných dokladů může vést nejen k doměření daně, ale může být i trestným činem.