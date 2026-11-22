Konec televizních a rozhlasových poplatků se blíží. Okamura oznámil, kdy je vláda zruší
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- Televizní a rozhlasový poplatek by měl být zrušen nejpozději do léta. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News to řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
- Vládní návrh novely předpokládá financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Z Okamurova vyjádření vyplynulo, že mechanismus by se měl změnit.
- Okamura zároveň odmítl v debatě mínění někdejšího ministra kultury Martina Baxy (ODS), jenž mluvil o záměru zavést mediální daň.
Koaliční rada podle Okamury odsouhlasila rámcový mechanismus financování ČT a ČRo. Podle čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka se připravuje technicky a teď se nebude zveřejňovat. „To je zatím pozice koaliční rady vlády," řekl.
Baxa s odvoláním na dřívější vyjádření některých zástupců koalice o severské inspiraci míní, že vláda ustupuje od financování dvojice médií veřejné služby z rozpočtu a na cestě je přímé zdanění občanů mediální daní. Podle Okamury se o takovém způsobu nikdy na koaliční radě nemluvilo, jde podle něho o jiný model. „Bude to mechanismus, kterým by se neměly zvyšovat daně českým občanům," řekl.
Opozice kritizuje chaotičnost vládní koalice
Předsedkyně sněmovního klubu STAN Michaela Šebelová soudí, že vláda prosazuje zrušení poplatků chaoticky a nekoncepčně. „Je vidět, že ve vládní koalici nemají jasno, jak z té šlamastyky ven," poznamenala. Stejně jako Baxa míní, že kabinet by měl současnou novelu ze Sněmovny stáhnout.
Návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku poslala Sněmovna do druhého čtení po bouřlivém nočním jednání koncem října. Opozice neprosadila s ohledem na koaliční většinu zamítnutí novely už v úvodním kole. Následovala protestní stávka zaměstnanců ČT i ČRo i demonstrace na náměstích, které vyvrcholily 15. listopadu na pražské Letné. Nynější znění předlohy předpokládá vedle zrušení poplatků snížení částek pro veřejnoprávní média. ČT by měla z rozpočtu dostat 5,7 miliardy, tedy o zhruba miliardu méně, než letos vybere na poplatcích. ČRo by měla získat z poplatků 2,065 miliardy korun, částka od státu má být o asi 400 milionů korun nižší.