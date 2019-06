Demonstrace Letná 2019 Online: Na Letné se sešlo přes čtvrt milionu lidí. Další protesty budou pokračovat v listopadu | E15.cz

Akce začala reprodukcí slov prezidenta T.G. Masaryka o demokracii. Ještě pár minut před začátkem demonstrace do místa přicházely stovky lidí, v průběhu toho se z Letné ozývaly pokřiky jako „Máme toho dost“. Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář uvedl, že na začátku protestů se na místě nachází asi čtvrt milionu lidí.

„I nadále požadujeme demisi Marie Benešové,“ řekl Minář, podle kterého není problémem pouze justice. Poukázal na trestní stíhání Andreje Babiše a rovněž jeho střet zájmů. Apeloval na opozici, která bude hlasovat o nedůvěře současné vlády. Na akci dorazil například předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Organizátoři doufali, že se bude jednat o největší protest od roku 1989. První účastníci se do Prahy začali sjíždět po jedné hodině, tedy více než tři hodiny před začátkem akce.

Podívejte se na živý přenos z demonstrace:

Kromě Mináře na akci vystoupila řada umělců či osobností veřejného života. Zazněl například vzkaz od biskupa Václava Malého. Herec Martin Myšička přečetl vzkaz od bývalého premiéra Petra Pitharta. "Ne každá demokracie umožňuje, aby příště vyhrál volby někdo jiný," varoval bývalý předseda vlády.

Na demonstraci vystoupil zpěvák Tomáš Klus. "Věřím, že blanických rytířů je deset milionů a děkuji za to, že se probouzíme," řekl přítomným. Zahrál i Mišík, který na Letné vystoupil už před 30 lety na protikomunistické demonstraci v listopadu 1989. "Opravdu jsme si nemysleli, že ve Strakově vile bude sídlit v podstatě bývalý komunista a estébák a bude vést tuto zemi," řekl.

Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem zahráli píseň Není nutno a skladbu o loupežnících Pod dubem, za dubem. "Je to protestní shromáždění, ale já to přesto cítím jako oslavu," řekl přítomným Svěrák. Češi podle něj dokážou vzplanout, ale opakovaně rychle uhasínají. "Zkusme udělat výjimku a vydržet déle, toto utkání nebude krátké," vyzval protestující.

Organizátor Mikuláš Minář potvrdil další demonstraci, která se bude konat 16. listopadu. Pokud však bude nutné, mohou být mimořádně protesty svolány i dříve.

Premiér Andrej Babiš, proti jehož osobě i vládě jsou protesty směřovány, v neděli zopakoval, že nechápe důvod protestů. „Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (spravedlnosti Marií) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ uvedl Babiš na pietní akci v Ležákách.

Spolku Milion chvilek se podařilo na pořádání demonstrací získat od nespokojených obyvatel přes pět milionů korun. Minulých protestů proti Andreji Babišovi se na Václavském náměstí účastnilo minimálně 90 tisíc lidí.

Kvůli nedělní demonstraci posílily spoje nejen České dráhy, ale také pražský dopravní podnik. Ten zkrátí intervaly mezi soupravami na lince metra A. V průběhu demonstrace doprava v okolí Letné zkolabovala. Záchranáři a dobrovolníci Českého červeného kříže za první hodinu a půl demonstrace ošetřili 35 lidí. Tři pacienty odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice.

O chystaných protestech hovoří několik dní i zahraniční média. „Podobně jako u jiných populistických lídrů ve světě nic nenasvědčuje tomu, že by skandály Babiše co do podpory ze strany voličů poškodily,“ uvádí například agentura AP.

Český premiér po uctění památky obětí obce Ležáky tráví neděli s rodinou, odpoledne ho čekají i pracovní povinnosti. Jel například na dětskou olympiádu do Liberce, i tam proti jeho politice několik lidí protestovalo.