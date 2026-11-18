Senátní volby na Žďársku se celé zopakují. Soud zjistil chyby při sčítání hlasů
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- Za pochybeními byla podle soudu zřejmě nedbalost a spěch.
- Výsledky napadl kandidát, kterému k postupu chyběl jeden hlas.
- Volby se budou opakovat se stejnými kandidáty.
Hlasování v senátních volbách na Žďársku se zopakuje, a to od prvního kola a se stejnými kandidáty, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl návrhu Radka Černého (ODS), jemuž chyběl jeden hlas pro postup do druhého kola. Mandát původně obhájil Josef Klement (KDU-ČSL). Soud při přepočítávání hlasů zjistil pochybení okrskových komisí, oznámili členové volebního senátu.
Černý měl dostat přinejmenším o dva hlasy více. Nejasností však soud našel více, nebylo tedy možné pouze korigovat výsledek hlasování v prvním kole, případně opakovat volby jen v některých okrscích. Volby se tak zopakují v celém obvodu se stejnými kandidáty, pokud kandidaturu nevezmou zpět. Klement stejně jako vítěz říjnového prvního kola voleb Michal Šmarda (Volt) již řekli, že se budou o zvolení znovu ucházet. Černého vyjádření ČTK zjišťuje.
Soud si vyžádal dokumentaci z 26 okrsků, poukázal například na vysoký podíl neplatných hlasů nebo rozdíly mezi uváděným počtem vydaných a odevzdaných obálek. Někde byla dokumentace tak nepřehledná, že vůbec nebylo možné udělat zpětný přepočet.
Podle předsedy volebního senátu Vojtěcha Šimíčka byla pochybení nejspíš důsledkem nedbalosti a spěchu. „Komise mají nejen svou práci udělat perfektně, správně sečíst lístky a vyhodnotit, jak který z kandidátů uspěl, ale musí také tu dokumentaci zpracovat a archivovat tak, aby soud byl schopen přezkoumat jejich postupy a pochody,“ řekl Šimíček.
Černý podle zveřejněných výsledků voleb získal v prvním kole 11 372 hlasů. Lidovec Josef Klement jich měl 11 373. Klement tedy těsně postoupil do druhého kola, kde porazil vítěze prvního kola Šmardu a obhájil senátorský mandát.
Opakované hlasování vyhlásí prezident, a to do 30 dnů poté, co obdrží prostřednictvím ministerstva vnitra dnešní rozhodnutí.
Zásah NSS je výjimečný. Naposledy soud podobně rozhodl v roce 2016, kdy nařídil opakování senátních voleb na Mostecku. Ve druhém kole je tehdy vyhrála Alena Dernerová, která ale kandidovala za rozhádané hnutí Severočeši.cz, jehož místopředsedkyně těsně před volbami požádala o stažení kandidatury pozdější vítězky. Mostecká radnice žádosti nevyhověla, proto Severočeši.cz napadli výsledek u NSS a ten nařídil opakování voleb. Dernerová vyhrála i napodruhé.