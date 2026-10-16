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Senátní volby 2026: Sčítání a výsledky 2. kola aktuálně

Zasedání Senátu ČR

Zasedání Senátu ČR Zdroj: ČTK / Šimánek Vít

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  • V pátek 16. října ve 14 hodin se otevřely volební místnosti a odstartovalo druhé, rozhodující kolo voleb do Senátu.

  • Ve finále senátních voleb bojuje o obhájení mandátu 15 dosavadních senátorů. Výsledky prvního kola favorizují Starosty, naopak zástupci hnutí ANO zvítězili pouze ve dvou obvodech.

  • Podívejte se na průběžné výsledky sčítání a informace o volební účasti.

Do druhého kola voleb do Senátu postoupilo 44 kandidátů, kteří se utkají o 22 volných křesel. Nejvíce postupujících má hnutí ANO (13), hnutí STAN (12) a ODS (9).

Vítězem v daném obvodu se stane kandidát, který získá prostou většinu odevzdaných hlasů.

Co je dobré vědět o druhém kole senátních voleb:

  • Hlasovací lístky nechodí do poštovních schránek, voliči je obdrží až ve volební místnosti.
  • K volbám stačí dorazit s platným občanským průkazem nebo pasem.

Podívejte se, kteří kandidáti proti sobě stojí v jednotlivých obvodech:

O pěti senátorech je už rozhodnuto

V pěti volebních obvodech zůstanou tento víkend volební místnosti zavřené. Kandidáti zde překročili hranici 50 procent hlasů už před týdnem a mandát tak získali rovnou v prvním kole.

Své místo v Senátu mají jisté:

  • Jan Grolich (KDU-ČSL, Vyškov)
  • Jan Grulich (Koalice TOP 09, KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a LES, Rychnov nad Kněžnou)
  • Tomáš Fiala (Naše Česko, Strakonice)
  • Zbyněk Linhart (STAN a SLK, Děčín)
  • Jan Sobotka (STAN, Trutnov)

Kdy budou známé výsledky druhého kola?

Hlasování končí v sobotu 17. října úderem 14. hodiny. Ihned poté začnou volební komise sčítat hlasy. Rozhodnuto by mělo být v sobotu v odpoledních či večerních hodinách.

🔴 Sledujte kompletní přehled všech 22 duelů druhého kola senátních voleb. Důležité události pro vás sledujeme ve volebním online přenosu.

Podívejte se také:

Kompletní přehled kandidátů v druhém kole senátních voleb 2026

Volební obvod1. kandidát (zisk v 1. kole)2. kandidát (zisk v 1. kole)
3: ChebMiroslav Plevný (STAN) – 40,1 %Sandra Tsoukernik (ANO) – 27,1 %
6: LounyIvo Trešl (STAN) – 43,5 %Jaroslav Mikoláš (ANO) – 25,6 %
9: Plzeň-městoKarel Řehka (STAN) – 32,9 %Lucie Kantorová (ANO) – 27,3 %
15: PelhřimovLadislav Med (ODS) – 30,5 %Michal Kozár (ANO) – 27,1 %
18: PříbramPetr Štěpánek (STAN) – 43,7 %Barbora Daňhová (ANO) – 25,2 %
21: Praha 5Václav Láska (SEN 21) – 32,5 %Radko Sáblík (ODS) – 27,1 %
24: Praha 9David Smoljak (STAN) – 48,9 %Dagmar Pecková (ODS) – 23,1 %
27: Praha 1Jiří Padevět (STAN) – 49,6 %Jan Čižinský (Praha Sobě) – 27,7 %
30: KladnoAdéla Šípová (Piráti) – 30,8 %Petr Paták (ODS) – 29,4 %
36: Česká LípaJitka Volfová (ANO) – 35,0 %Martin Půta (STAN) – 32,7 %
42: KolínMicheal Kašpar (STAN) – 45,3 %Andrea Brzobohatá (ANO) – 25,5 %
45: Hradec KrálovéMartin Dvořák (STAN) – 25,1 %Zuzana Ceralová Petrofová (ODS) – 21,9 %
51: Žďár n. SázavouMichal Šmarda (Volt) – 27,6 %Josef Klement (KDU-ČSL) – 25,6 %
54: ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09) – 35,5 %Jiří Kyněra (ANO) – 22,3 %
60: Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS) – 42,1 %Karel Zitterbart (STAN) – 24,4 %
63: PřerovJakub Navařík (ODS) – 38,5 %Petr Vrána (ANO) – 37,6 %
66: LitovelMarek Ošťádal (24/7) – 32,2 %Martin Škurek (ANO) – 28,8 %
69: Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN) – 34,8 %Petr Korč (NMFM) – 32,5 %
72: Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS) – 46,7 %Lucie Baránková Vilamová (ANO) – 30,6 %
75: KarvináLenka Brzyszkowská (ANO) – 33,6 %Petr Kazik (OK) – 14,3 %
78: ZlínTomáš Goláň (ODS) – 33,5 %Ivo Mitáček (STAN) – 22,8 %
81: Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL) – 47,8 %Jiří Vašica (ANO) – 28,3 %

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