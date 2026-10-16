Senátní volby 2026: Sčítání a výsledky 2. kola aktuálně
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- V pátek 16. října ve 14 hodin se otevřely volební místnosti a odstartovalo druhé, rozhodující kolo voleb do Senátu.
Ve finále senátních voleb bojuje o obhájení mandátu 15 dosavadních senátorů. Výsledky prvního kola favorizují Starosty, naopak zástupci hnutí ANO zvítězili pouze ve dvou obvodech.
- Podívejte se na průběžné výsledky sčítání a informace o volební účasti.
Do druhého kola voleb do Senátu postoupilo 44 kandidátů, kteří se utkají o 22 volných křesel. Nejvíce postupujících má hnutí ANO (13), hnutí STAN (12) a ODS (9).
Vítězem v daném obvodu se stane kandidát, který získá prostou většinu odevzdaných hlasů.
Co je dobré vědět o druhém kole senátních voleb:
- Hlasovací lístky nechodí do poštovních schránek, voliči je obdrží až ve volební místnosti.
- K volbám stačí dorazit s platným občanským průkazem nebo pasem.
Podívejte se, kteří kandidáti proti sobě stojí v jednotlivých obvodech:
O pěti senátorech je už rozhodnuto
V pěti volebních obvodech zůstanou tento víkend volební místnosti zavřené. Kandidáti zde překročili hranici 50 procent hlasů už před týdnem a mandát tak získali rovnou v prvním kole.
Své místo v Senátu mají jisté:
- Jan Grolich (KDU-ČSL, Vyškov)
- Jan Grulich (Koalice TOP 09, KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a LES, Rychnov nad Kněžnou)
- Tomáš Fiala (Naše Česko, Strakonice)
- Zbyněk Linhart (STAN a SLK, Děčín)
- Jan Sobotka (STAN, Trutnov)
Kdy budou známé výsledky druhého kola?
Hlasování končí v sobotu 17. října úderem 14. hodiny. Ihned poté začnou volební komise sčítat hlasy. Rozhodnuto by mělo být v sobotu v odpoledních či večerních hodinách.
🔴 Sledujte kompletní přehled všech 22 duelů druhého kola senátních voleb. Důležité události pro vás sledujeme ve volebním online přenosu.
Podívejte se také:
Výsledky prvního kola senátních voleb 2026: Kdo postoupil a kde se rozhodlo hned na začátku.
Volební mapa: Prozkoumejte podrobná data a zjistěte, jak volili vaši sousedé.
Kompletní přehled kandidátů v druhém kole senátních voleb 2026
|Volební obvod
|1. kandidát (zisk v 1. kole)
|2. kandidát (zisk v 1. kole)
|3: Cheb
|Miroslav Plevný (STAN) – 40,1 %
|Sandra Tsoukernik (ANO) – 27,1 %
|6: Louny
|Ivo Trešl (STAN) – 43,5 %
|Jaroslav Mikoláš (ANO) – 25,6 %
|9: Plzeň-město
|Karel Řehka (STAN) – 32,9 %
|Lucie Kantorová (ANO) – 27,3 %
|15: Pelhřimov
|Ladislav Med (ODS) – 30,5 %
|Michal Kozár (ANO) – 27,1 %
|18: Příbram
|Petr Štěpánek (STAN) – 43,7 %
|Barbora Daňhová (ANO) – 25,2 %
|21: Praha 5
|Václav Láska (SEN 21) – 32,5 %
|Radko Sáblík (ODS) – 27,1 %
|24: Praha 9
|David Smoljak (STAN) – 48,9 %
|Dagmar Pecková (ODS) – 23,1 %
|27: Praha 1
|Jiří Padevět (STAN) – 49,6 %
|Jan Čižinský (Praha Sobě) – 27,7 %
|30: Kladno
|Adéla Šípová (Piráti) – 30,8 %
|Petr Paták (ODS) – 29,4 %
|36: Česká Lípa
|Jitka Volfová (ANO) – 35,0 %
|Martin Půta (STAN) – 32,7 %
|42: Kolín
|Micheal Kašpar (STAN) – 45,3 %
|Andrea Brzobohatá (ANO) – 25,5 %
|45: Hradec Králové
|Martin Dvořák (STAN) – 25,1 %
|Zuzana Ceralová Petrofová (ODS) – 21,9 %
|51: Žďár n. Sázavou
|Michal Šmarda (Volt) – 27,6 %
|Josef Klement (KDU-ČSL) – 25,6 %
|54: Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09) – 35,5 %
|Jiří Kyněra (ANO) – 22,3 %
|60: Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS) – 42,1 %
|Karel Zitterbart (STAN) – 24,4 %
|63: Přerov
|Jakub Navařík (ODS) – 38,5 %
|Petr Vrána (ANO) – 37,6 %
|66: Litovel
|Marek Ošťádal (24/7) – 32,2 %
|Martin Škurek (ANO) – 28,8 %
|69: Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN) – 34,8 %
|Petr Korč (NMFM) – 32,5 %
|72: Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS) – 46,7 %
|Lucie Baránková Vilamová (ANO) – 30,6 %
|75: Karviná
|Lenka Brzyszkowská (ANO) – 33,6 %
|Petr Kazik (OK) – 14,3 %
|78: Zlín
|Tomáš Goláň (ODS) – 33,5 %
|Ivo Mitáček (STAN) – 22,8 %
|81: Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL) – 47,8 %
|Jiří Vašica (ANO) – 28,3 %
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