Právo protestovat respektuji, ale důvody nejsou pravdivé. Poplatky zrušíme, uvedl Babiš k demonstraci na Letné
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že právo na protest respektuje, ale důvody sobotní demonstrace na pražské Letné nepovažuje za pravdivé.
Podle předsedy vlády kabinet zruší koncesionářské poplatky a zavede financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu v souladu se svým programem a evropským trendem, aniž by chtěl veřejnoprávní média ovládat či zestátnit.
Na akci spolku Milion chvilek dorazilo podle odhadů organizátorů 350 tisíc až 450 tisíc lidí, přičemž spolek vyzval vládu ke stažení novely, odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny a pozval kabinet na prosincovou veřejnou debatu.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš respektuje právo lidí protestovat, s důvody dnešní demonstrace na pražské Letné ale nesouhlasí, nepovažuje je za pravdivé. Televizní a rozhlasové poplatky podle něj vláda zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program.
„Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit. Děláme to proto, že ten systém je už zastaralý a stejnou cestou jde většina Evropy a další se přidávají,“ uvedl Babiš k záměru změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
Vládní koalice prosadila zhruba před třemi týdny v prvním sněmovním čtení další projednávání novely, která má zrušit financování České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků. Název dnešní demonstrace „Letná proti 4:36“ odkazoval na čas 04:36, na který prosadila koalice na sobotu 24. října hlasování o novele. Předloha zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií. Babiš i ostatní koaliční politici tyto obavy odmítají, stejně jako úvahy o politickém ovlivňování ČT a ČRo.
Na dnešní demonstraci spolku Milion chvilek na podporu veřejnoprávních médií dorazilo podle odhadu organizátorů 350.000 až 450.000 lidí. Pokud by se tento údaj potvrdil, šlo by zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.
Milion chvilek dnes zveřejnil výzvu, v níž žádá vládu o stažení zákona, který ruší poplatky. Vyzval také k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Spolek také vybídl vládu k dialogu s veřejností a pozval celý kabinet ANO, SPD a Motoristů 2. prosince do Švandova divadla na debatu se 16 odborníky, osobnostmi a občany. Babiš se k požadavkům Milionu chvilek nevyjádřil.