Předplatné

Právo protestovat respektuji, ale důvody nejsou pravdivé. Poplatky zrušíme, uvedl Babiš k demonstraci na Letné

Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství (EPC) (12. 11. 2026)

Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství (EPC) (12. 11. 2026) Zdroj: ČTK / AP / Virginia Mayo

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Čtěte e15 v Googlu přednostně

Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás
  • Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že právo na protest respektuje, ale důvody sobotní demonstrace na pražské Letné nepovažuje za pravdivé.

  • Podle předsedy vlády kabinet zruší koncesionářské poplatky a zavede financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu v souladu se svým programem a evropským trendem, aniž by chtěl veřejnoprávní média ovládat či zestátnit.

  • Na akci spolku Milion chvilek dorazilo podle odhadů organizátorů 350 tisíc až 450 tisíc lidí, přičemž spolek vyzval vládu ke stažení novely, odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny a pozval kabinet na prosincovou veřejnou debatu.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš respektuje právo lidí protestovat, s důvody dnešní demonstrace na pražské Letné ale nesouhlasí, nepovažuje je za pravdivé. Televizní a rozhlasové poplatky podle něj vláda zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program.

„Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit. Děláme to proto, že ten systém je už zastaralý a stejnou cestou jde většina Evropy a další se přidávají,“ uvedl Babiš k záměru změnit financování České televize a Českého rozhlasu.

Vládní koalice prosadila zhruba před třemi týdny v prvním sněmovním čtení další projednávání novely, která má zrušit financování České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků. Název dnešní demonstrace „Letná proti 4:36“ odkazoval na čas 04:36, na který prosadila koalice na sobotu 24. října hlasování o novele. Předloha zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií. Babiš i ostatní koaliční politici tyto obavy odmítají, stejně jako úvahy o politickém ovlivňování ČT a ČRo.

Na dnešní demonstraci spolku Milion chvilek na podporu veřejnoprávních médií dorazilo podle odhadu organizátorů 350.000 až 450.000 lidí. Pokud by se tento údaj potvrdil, šlo by zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.

Milion chvilek dnes zveřejnil výzvu, v níž žádá vládu o stažení zákona, který ruší poplatky. Vyzval také k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Spolek také vybídl vládu k dialogu s veřejností a pozval celý kabinet ANO, SPD a Motoristů 2. prosince do Švandova divadla na debatu se 16 odborníky, osobnostmi a občany. Babiš se k požadavkům Milionu chvilek nevyjádřil.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů