Z 24 stupňů rovnou k desítce. Babí léto v Česku skončí prudkým teplotním sešupem
Babí léto vydrží v Česku do poloviny týdne, teploty mohou vystoupat až na 24 stupňů.
- Zlom přijde ve čtvrtek, kdy se od západu zatáhne a přidají se déšť a přeháňky.
V pátek teploty spadnou jen na 10 až 15 stupňů a výrazně chladnější počasí vydrží i o víkendu.
Babí léto v Česku ještě nekončí. Začátek týdne přinese převážně slunečné počasí a teploty, které budou připomínat spíše závěr léta než začátek října. Příjemné počasí ale dlouho nevydrží. Už ve čtvrtek začne přes Česko postupovat změna, která v pátek srazí denní maxima na pouhých 10 až 15 stupňů Celsia.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude za teplým začátkem týdne stát oblast vyššího tlaku vzduchu postupující přes střední Evropu k jihovýchodu. Do Česka se díky tomu dostane teplý vzduch od jihu.
Začátkem týdne se sice mohou ráno a dopoledne místy objevovat mlhy nebo nízká oblačnost, během dne ale bude převažovat slunečné a na říjen nezvykle teplé počasí.
Teploty vystoupají až ke 24 stupňům
Už o víkendu se nejvyšší teploty v Česku dostávaly nad hranici 20 stupňů, na jihu Moravy v sobotu dokonce překročily 24 stupňů. Podobně teplé počasí vydrží i během první poloviny nového týdne.
V pondělí se budou nejvyšší teploty pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Zpočátku může být oblačno a ráno se místy vytvoří mlhy, během dopoledne ale začne oblačnosti ubývat a postupně se může úplně vyjasnit.
Ještě teplejší bude úterý. ČHMÚ očekává jasno až skoro jasno a denní maxima mezi 19 a 24 stupni Celsia. Rána už ale budou výrazně chladnější. Teploty mohou v údolích klesnout zhruba ke třem stupňům a ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky.
Slunečný charakter počasí vydrží také ve středu. Přes den bude většinou jasno a teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů. Také v noci na středu se ale mohou místy objevit přízemní mrazíky.
Ve čtvrtek přijde zlom, pátek bude nejchladnější
Výrazná změna počasí začne ve čtvrtek. Od západu bude přibývat oblačnost a postupně se na většině území objeví déšť nebo přeháňky. Rozdíl mezi jednotlivými částmi republiky přitom bude značný.
Zatímco na východě Česka mohou teploty ještě vystoupat na 19 až 23 stupňů, na západě už se budou maxima pohybovat jen mezi 14 a 19 stupni. Během dne tak začne teplé počasí definitivně ustupovat.
Nejvýraznější propad přijde v pátek. Denní maxima se v celém Česku dostanou pouze na 10 až 15 stupňů, tedy místy o více než deset stupňů níže než během nejteplejší části týdne. Počasí bude navíc proměnlivé, místy s přeháňkami. Více srážek se očekává zejména na horách a na východě republiky.
Ani víkend návrat tepla nepřinese
Výraznější oteplení se neočekává ani během víkendu. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat přibližně mezi 12 a 17 stupni Celsia. Převládat bude oblačná obloha a místy se budou objevovat přeháňky.
Noci už budou výrazně chladnější než v předchozích týdnech. Teploty mohou klesat zhruba na tři až osm stupňů.
První polovina týdne tak nabídne jednu z posledních výrazně teplých epizod letošního podzimu. Během několika dní se ale charakter počasí zásadně změní – slunce a teploty kolem 20 až 24 stupňů vystřídají déšť, přeháňky a denní maxima, která se v pátek dostanou jen těsně nad deset stupňů.