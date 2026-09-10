ECB pod tlakem dražších energií zvýšila sazby. Inflace v eurozóně zrychluje kvůli válce na Blízkém východě
- Evropská centrální banka zvýšila depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,50 procenta v reakci na přetrvávající inflační tlaky způsobené konfliktem na Blízkém východě.
Meziroční inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3 procenta, přičemž ECB očekává, že zůstává nad jejím dvouprocentním cílem po delší dobu.
Rozhodnutí ECB přichází pouhý týden před zářijovým zasedáním České národní banky, která bude o nastavení tuzemských úrokových sazeb rozhodovat ve čtvrtek 17. září.
Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta, informovala banka v tiskové zprávě. Upozornila, že konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky, a předpověděla, že inflace v eurozóně po delší dobu zůstane nad dvouprocentním cílem.
„Zvýšení evropských sazeb o čtvrt procentního bodu na zářijovém zasedání ECB bylo v podstatě jistotou už před samotným rozhodnutím. Přispěl k tomu nejen stav a výhled proinflačních rizik v evropské ekonomice, ale i komentáře vysoce postavených členů centrální banky,“ uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka.
V červnu ECB kvůli inflačním tlakům spojeným s konfliktem na Blízkém východě přikročila k prvnímu zvýšení úroků za téměř tři roky. Depozitní sazba tehdy vzrostla o čtvrt procentního bodu na 2,25 procenta. Na červencovém zasedání banka úroky ponechala beze změny.
Lepší výhled ekonomiky
ECB dnes rovněž mírně zlepšila výhled ekonomiky eurozóny. Hrubý domácí produkt (HDP) se letos podle nové prognózy zvýší o 0,9 procenta, zatímco v červnu banka letošní hospodářský růst odhadovala na 0,8 procenta. ECB nadále předpokládá, že průměrná inflace v eurozóně v letošním roce dosáhne tří procent.
Rychlý odhad statistického úřadu Eurostat minulý týden ukázal, že meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v srpnu zrychlil na 3,3 procenta z červencového tempa 2,9 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za tři roky. Za jejím vzestupem stály zejména ceny energií, které se meziročně zvýšily o 14,3 procenta.
Inflace v eurozóně se už několik měsíců pohybuje nad dvouprocentním cílem ECB. Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské údery na Írán, vedl k výraznému zdražování ropy a plynu. To vyvolalo vzestup inflačních tlaků po celém světě.
Ke zvýšení úrokových sazeb v červnu přikročila také Česká národní banka (ČNB). Její základní sazba vzrostla o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Na dalším zasedání na začátku srpna ČNB úroky ponechala beze změny. O jejich nastavení bude znovu rozhodovat ve čtvrtek 17. září, tedy týden po rozhodnutí ECB.