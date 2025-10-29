Fed podruhé v řadě snižuje sazby, přidává i nákupy státních dluhopisů
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň ve středeční tiskové zprávě oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože peněžní trhy vykazují známky nedostatku likvidity.
Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků prezident Donald Trump, banka však tomuto tlaku odolávala až do minulého měsíce, kdy poprvé od loňského prosince snížila sazby, a to o čtvrt procentního bodu. Fed se obával, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době ale představitele Fedu čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.
Fed rozhoduje o úrokových sazbách v době, kdy je kvůli uzavření federální vlády pouze omezený přístup k aktuálním ekonomickým údajům, včetně údajů o vývoji nezaměstnanosti. Dnešní prohlášení Fedu zahrnuje i zmínku o nedostatku aktuálních dat, které omezuje rozhodování o nastavení měnové politiky. Podle prohlášení ale dostupné ukazatele naznačují, že ekonomika pokračovala v mírném růstu.
Pro snížení úroků o čtvrt procentního bodu hlasovalo deset členů měnového výboru. Stephen Miran vyzval k hlubšímu snížení a prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid vzhledem k pokračující inflaci chtěl ponechat úroky beze změny.
Fed také uvedl, že začne znovu částečně nakupovat státní dluhopisy, protože na finančních trzích se začínají projevovat známky nedostatku hotovosti, což je situace, které se snaží zabránit. Celková hodnota aktiv Fedu se přestane snižovat a zůstane od 1. prosince zhruba stejná. Peníze z již splatných hypotečních cenných papírů budou investovány do státních pokladničních poukázek.