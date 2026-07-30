HDP Česka meziročně stoupl o dvě procenta, růst podpořily domácnosti i export
- Český HDP meziročně vzrostl o dvě procenta, mezičtvrtletně o 0,4 procenta.
- Růst táhla spotřeba domácností, zahraniční poptávka a průmysl.
- Zaměstnanost se meziročně zvýšila o 0,9 procenta.
Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o dvě procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici obdobný růst HDP očekávali.
Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst HDP podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Mezičtvrtletní vývoj kladně ovlivnily rostoucí výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu.
K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), což je rozdíl mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, podle ČSÚ nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti. V mezičtvrtletním srovnání měl pozitivní vliv zejména průmysl, ale dařilo se i většině odvětví služeb, uvedli statistici.
Zaměstnanost proti loňskému druhému čtvrtletí stoupla o 0,9 procenta, ve srovnání s letošním prvním čtvrtletím byla vyšší o 0,2 procenta.