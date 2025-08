Hypotéky zůstanou drahé. ČNB příští týden úrokové sazby ponechá, míní analytici

"Bankovní rada ČNB v srpnu podle všeho ponechá, už podruhé za sebou, úrokové sazby beze změny na 3,5 procenta. Pravděpodobnost tohoto kroku je prakticky stoprocentní," řekl ČTK hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Po srpnovém zasedání očekává opět spíše "jestřábí" komunikaci, a to nejen kvůli vyšší jádrové inflaci, ale také vzhledem k fiskálním rizikům souvisejícím s blížícími se sněmovními volbami.

"ČNB ponechá v srpnu sazby beze změny. V české ekonomice nadále přetrvávají proinflační rizika. Jádrová inflace zůstává zvýšená," uvedl analytik Portu Jan Berka. ČNB podle něj zároveň pečlivě sleduje vývoj na trhu s bydlením, jak potvrzují poslední komentáře členů bankovní rady. To vše se odehrává v kontextu stále relativně robustního trhu práce a silné ekonomiky, jejíž pozitivní výhled by měla potvrdit i revize prognózy směrem k mírně lepšímu výkonu ekonomické aktivity. "V takovém prostředí neexistuje důvod ke snižování sazeb. Do hry navíc vstupuje i zmírnění nejistoty spojené s dopady americké obchodní politiky," dodal.

Snížení sazeb neočekává ředitel investiční společnosti NWD Štěpán Tvrdý, primárně kvůli inflačním tlakům způsobeným vývojem cel mezi Evropou a USA. Tento faktor bude přispívat ke zvyšování nákladů v ekonomice a rovněž zvyšovat nejistotu. Také výrazný růst cen na nemovitostním trhu bude působit proinflačně, takže podle něj téměř vylučuje další snížení sazeb.

Dalším z argumentů pro ponechání sazeb je podle analytika Bidli Petra Špirita naplňování optimistické prognózy, že by se české ekonomice mělo ve druhé polovině roku více dařit. Navíc se ČNB se svými kroky už prakticky přiblížila k úrovni tzv. neutrální úrokové sazby. "Proto se dalšího snižování úrokových sazeb v dohledné budoucnosti dočkáme jen minimálně," poznamenal.

Rovněž hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová se přiklání k tomu, že ČNB ponechá základní úrokovou sazbu na 3,5 procentech. Připomněla, že tak učinila i Evropská centrální banka kvůli nestabilitě v globální ekonomice. Upozornila, že některé banky zvyšují sazby hypoték o 0,2 bodu kvůli cenám zdrojů. Většina bank ale ponechává sazby na stejné úrovni jako v červnu a nabízí spíše individuální slevy bonitním klientům. "Věřím, že přes letní měsíce zůstane hypoteční trh na stejné úrovni," podotkla.