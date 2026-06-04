Hypotéky zůstávají beze změn. ČNB ale přitvrzuje vůči bankám
- ČNB ponechala pravidla pro poskytování hypoték beze změny.
- Centrální banka zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu bank na 1,5 procenta.
- Podle zátěžových testů zůstává český finanční sektor stabilní a odolný.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém čtvrtečním jednání ponechala beze změny limity pro poskytování hypoték a zároveň rozhodla o zvýšení proticyklické kapitálové rezervy pro banky. Podle centrální banky je český finanční sektor nadále stabilní a odolný vůči případným ekonomickým otřesům.
V oblasti hypoték zůstává v platnosti pouze omezení ukazatele LTV, tedy poměru mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Standardně mohou lidé získat hypotéku maximálně do 80 procent hodnoty nemovitosti, mladší žadatelé mají nadále určité výjimky. Limity DTI a DSTI, které sledují zadlužení žadatele vůči jeho příjmům, zůstávají deaktivované.
ČNB zároveň pokračuje v opatřeních zaměřených na investiční hypotéky. Od letošního dubna doporučuje bankám, aby u nákupu investičních nemovitostí vyžadovaly maximální LTV 70 procent a ukazatel DTI nejvýše sedm. Bankovní rada očekává, že dopad těchto pravidel se začne výrazněji projevovat až v následujících měsících.
Zájem o hypotéky podpořily obavy z růstu sazeb
Objem nových hypoték v prvním čtvrtletí letošního roku překonal dlouhodobý průměr. Podle člena bankovní rady Jakuba Seidlera za tím stojí nejen pokračující růst cen nemovitostí, ale také snaha části klientů získat investiční hypotéku ještě před zpřísněním pravidel.
„Část předzásobení byla spojena i s obavami, že budou růst hypoteční sazby, což souviselo s vývojem geopolitických rizik,“ uvedl Seidler.
Vyšší aktivita podle něj dočasně vedla ke zhoršení některých rizikových ukazatelů hypotečního trhu. Centrální banka však tento vývoj nepovažuje za systémový problém. Očekává, že nově zavedená omezení u investičních hypoték pomohou zabránit nadměrnému riziku v úvěrových portfoliích bank.
ČNB zároveň nevidí důvod pro obnovení plošných limitů DTI a DSTI. Podle Seidlera jsou banky při poskytování hypoték dostatečně obezřetné. Přibližně polovinu nových hypoték navíc čerpají domácnosti z příjmově nejsilnější pětiny populace.
Banky budou muset vytvářet vyšší rezervy
Vedle rozhodnutí o hypotékách zvýšila ČNB také sazbu proticyklické kapitálové rezervy z 1,25 na 1,5 procenta. Nová úroveň začne platit od července 2027.
Důvodem je pokračující růst úvěrové aktivity v ekonomice. Podle centrální banky se zvyšuje objem úvěrů jak u podniků, tak u domácností, což s sebou přináší i vyšší potenciální úvěrová rizika.
„Navzdory přetrvávajícím globálním nejistotám se potvrdil další nárůst cyklických rizik v domácím finančním sektoru. Tento vývoj šel na vrub zejména plošné úvěrové aktivitě, která by měla dle poslední prognózy pokračovat i v následujícím období,“ uvedl Seidler.
Proticyklická kapitálová rezerva slouží jako ochranný polštář pro období ekonomických problémů. V době silného růstu úvěrů musí banky vytvářet dodatečný kapitál, který mohou využít v případě zhoršení ekonomické situace nebo růstu nesplácených úvěrů. Cílem je zabránit tomu, aby případné problémy finančních institucí ohrozily širší ekonomiku.
Zátěžové testy potvrdily odolnost sektoru
Součástí čtvrtečního jednání bankovní rady bylo také vyhodnocení stavu finanční stability. Podle ČNB zůstává český finanční sektor stabilní a dobře připravený čelit případným krizovým scénářům.
Klíčový bankovní sektor podle centrální banky úspěšně prošel zátěžovým testem, který simuloval dlouhodobý výrazný pokles ekonomické výkonnosti. Test zohledňoval mimo jiné současná geopolitická rizika a nejistoty ve světové ekonomice.
„Ziskovost, kapitálové rezervy a kvalita aktiv bankovního sektoru vytvářejí příznivou základnu pro vstřebání silných šoků uvažovaných v zátěžovém testu,“ uvedl ředitel sekce finanční stability a restrukturalizace ČNB Libor Holub.
Závěry zprávy podle centrální banky potvrzují, že domácí finanční systém disponuje dostatečnými rezervami a je schopen zvládnout i výrazně nepříznivý ekonomický vývoj.