Inflace v Česku zrychlila, je nejvýše od loňského podzimu
- Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5 % a je nejvyšší za posledního půl roku.
- Hlavním tahounem růstu cen zůstávají dražší pohonné hmoty kvůli napětí na Blízkém východě.
- Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 %, což potvrdil i Český statistický úřad.
Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty, stejně jako v březnu klesly ceny potravin. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který ve středu potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.
Dubnová inflace byla nejvyšší od loňského října, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply také o 2,5 procenta. Pohonné hmoty v posledních měsících zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, dražší paliva se ale podle dřívějšího vyjádření analytiků zatím neprojevila v dalších položkách spotřebního koše. Zboží v dubnu úhrnem meziročně zdražilo o 1,1 procenta a ceny za služby stouply o 4,8 procenta.
Ceny pohonných hmot a maziv se v dubnu proti stejnému loňskému období zvýšily téměř o čtvrtinu po březnovém růstu o 13 procent. O téměř šest procent v dubnu zdražily likéry a destiláty, víno i tabákové výrobky a o 2,7 procenta piva. Nájemné se zvýšilo o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta, zdražilo i teplo a teplá voda. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 procenta a zemního plynu o 5,6 procenta.
Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 5,5 procenta zejména v důsledku zdražení nových nemovitostí, uvedl ČSÚ. Stravovací služby v dubnu meziročně zdražily o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Ceny rekreačních služeb stouply o 6,1 procenta.
Klesly ceny potravin a nápojů
„Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ napsal ČSÚ. Snížily se o 1,3 procenta. O víc než 30 procenty zlevnily brambory, o téměř 29 procent klesly ceny polotučného trvanlivého mléka, o víc než čtvrtinu másla a o 15,6 procenta vepřového masa. Pokračoval pokles cen oděvů a obuvi. Za oděvy lidé platili meziročně o 2,1 procenta méně, za obuv o 4,6 procenta méně.
Statistici také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní březen. Vývozní i dovozní ceny v Česku meziročně opět klesly, ale meziměsíčně rostly. Oproti loňskému březnu se ceny ve vývozu snížily o 1,8 procenta a v dovozu o dvě procenta. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 1,6 procenta a dovozní o 2,5 procenta. „V březnu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru a růstem světových cen ropy,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.
„Meziměsíčně značně rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu o 33 procent a v dovozu o 44,4 procenta,“ doplnil Klimeš. O desítky procent se zvedly dovozní i vývozní ceny koksu a ropných produktů také meziročně. Klesly naopak třeba vývozní ceny papíru, chemických látek a přípravků nebo potravinářských výrobků a v dovozu ceny oděvů, textilií a potravinářských výrobků.