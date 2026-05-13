Nákupům za pár korun brzy odzvoní. Přečtěte si v otázkách a odpovědích, co se od července změní
- Evropská unie mění od 1. července pravidla pro levné nákupy.
- Za cenově výhodné zásilky objednané na platformách jako Temu nebo Shein se bude nově platit clo.
- Cílem je omezení neférové konkurence a narovnání tržního prostředí.
Co se mění od 1. července?
Evropská unie nově zavádí clo na všechny položky zboží v zásilkách, které do států sedmadvacítky přicházejí ze třetích zemí. Doteď byly ty nejlevnější balíčky v hodnotě do 150 eur, tedy asi 3650 korun, od jakéhokoliv poplatku osvobozeny. Nyní bude za každou položkovou kategorii zboží v zásilkách přicházející do EU účtováno clo ve výši tří eur, přibližně 73 korun při současném kurzu.
Kromě toho bude nejpozději od 1. listopadu zavedený také takzvaný manipulační poplatek, který má kompenzovat rostoucí náklady pro celní orgány. Počítá se, že by se mělo jednat o nižší jednotky eur. Stejně jako clo se bude manipulační poplatek účtovat za každou položku zboží v balíku.
Proč EU nové clo zavádí?
Cílem je omezit neférovou konkurenci v podobě extrémně levného zboží, které do Evropské unie proudí zejména z asijských zemí. Velká online tržiště jako Temu, Shein nebo AliExpress ve velké míře nabízejí zboží za ceny, kterým čeští ani jiní evropští prodejci jednoduše nemohou konkurovat. Asijská konkurence potápí i některé české firmy.
Množství levného zboží v hodnotě do 150 eur proudící do EU ze třetích zemí v posledních letech výrazně narostlo. Zatímco v roce 2022 přišlo do EU podle údajů Evropské komise v levných balíčcích asi 1,39 miliardy kusů zboží, loni to bylo už 5,88 miliardy, přičemž 90 procent z nich přišlo z Číny. Věci osvobozené od cla pak v minulém roce tvořily přibližně 98 procent z celkového množství.
V případě ceny je to však přesně naopak. Levné neproclené zboží tvořilo loni asi jen dvě procenta z celkové hodnoty příchozího zboží. Při průměrné ceně jednoho kusu neprocleného zboží, která činí 8,82 eur (cca 215 korun) se tak do EU v roce 2025 dostalo zboží osvobozené od cla v hodnotě převyšující 50 miliard korun.
Jak se bude nové clo vypočítávat?
Nový poplatek se bude účtovat za každou položku zboží, které do EU z třetích zemí přijde, přičemž položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Poplatek tak může výrazně narůst ve chvíli, kdy si zákazník objedná několik různých druhů věcí v jedné zásilce. Pokud by se tedy v balíku nacházelo třeba deset odlišných typů předmětů, například obal na mobil, hrneček, tričko a podobně, bude finální clo činit 30 eur, tedy asi 730 korun.
Naopak pokud se objednávka skládá z více kusů zboží jednoho druhu, clo se platí pouze jednou. Vezměme si modelový příklad balíku, v němž se nachází dva hrnečky, jedno tričko a tři pouzdra na mobil. V takovém případě bude nový poplatek za něj činit devět eur, jelikož za oba hrnky budou účtována tři eura a stejnou sumu bude nutné zaplatit i za jedno tričko a tři pouzdra na mobil.
Jak se bude poplatek vybírat?
U cla bude existovat několik variant, jak ho zaplatit. „Nejjednodušší případ je, že clo zaplatíte přímo na e-shopu. Jedná se o úplně stejný princip jako u placení DPH u takzvaného jednoho správního místa pro dovoz. V takovém případě na e-shopu zaplatíte v ceně zboží rovněž clo,“ říká tiskový mluvčí Celní správy Richard Zeman.
Další variantou je pak platba cla tomu, kdo zákazníka zastupuje v celním řízení, například společnosti zajišťující přepravu zboží. V obou případech pak bude celní poplatek odveden Celní správě. „Je zde ještě jedna možnost a sice, že zaplatíte přímo Celní správě. To však pouze pokud si budete sami podávat celní prohlášení,“ uvádí Zeman a dodává, že kontrola přicházejícího zboží bude i nadále probíhat fyzicky na letištích a celních poštách. Podle něj je úřad na změnu připraven a vynaloží veškeré úsilí pro to, aby červencové změny v e-commerce úspěšně zvládl.
Kdo bude inkasovat peníze z nového cla?
Většina vybraných peněz, konkrétně 75 procent, půjde přímo do rozpočtu Evropské unie. Zbylá čtvrtina pak zůstane jednotlivým členským státům. „Predikce pro druhou polovinu roku počítá s celkovým příjmem 3,6 miliardy korun, do českého státního rozpočtu by z toho měla přijít čtvrtina, tudíž asi 900 milionů korun,“ dodává Zeman.
Jaké důsledky se od zavedení poplatku předpokládají?
Celní správa uvádí, že je možné, že krátkodobě počet dovozů malých zásilek klesne, stejně jako tomu bylo v roce 2021 při odstranění osvobození od DPH u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 eur. Dlouhodobější trend je však podle úřadu těžké předvídat.
Podle generálního ředitele Heureka Group Davida Chmelaře je nový poplatek krok správným směrem. „Dlouhodobě prosazujeme férovost tržního prostředí. Domácí e-shopy musí splňovat přísné unijní normy na bezpečnost, recyklaci i ochranu spotřebitele, což s sebou nese náklady. Zrušení výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky a domácí potřeby, začne vracet k lokálním prodejcům,“ uvádí.
Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška vnímá zavádění cla částečně jako reakci na to, že EU není schopná vynutit dodržování stejných pravidel pro prodejce ze třetích zemí, aby byly na trhu rovné podmínky. „Celníci nemají samozřejmě kapacity na kontrolování miliard balíčků mířících do EU, nedaří se vynucovat bezpečnost výrobků ani vybírání ekologických poplatků. Zavedení cla je tedy krokem, který toto nějakým způsobem koriguje a situace se tak stane o něco férovější,“ komentuje situaci.
Právě bezpečnost výrobků či placení ekologických poplatků jsou další problémy, které se skloňují v kontextu dovozu levného zboží ze třetích zemí do EU. Řada výrobků prodávaná na tržištích typu Temu je přímo zdraví nebezpečná.
Co bude následovat?
Zavedení poplatku na zásilky v hodnotě do 150 eur, které přicházejí do Evropské unie, je jen dočasným krokem. V rámci širší reformy unijního celního rámce bude v budoucnu zřízený Celní úřad EU, který bude zajišťovat podporu a koordinaci jednotlivých vnitrostátních celních úřadů.
Svůj provoz má nový úřad částečně zahájit v příštím roce. V rámci nového celního systému má pak být v polovině 2028 spuštěno unijní celní datové centrum, nejprve jen pro elektronický obchod, které bude spravovat Celní úřad EU. Tato platforma nahradí jednotlivé národní systémy a umožní jednodušší dohled na zbožím přicházejícím do EU. Se spuštěním celního datového centra také bude clo ve výši tří eur, které se nyní zavádí, nahrazeno běžnými celními sazbami.