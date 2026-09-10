Inflace v srpnu zrychlila, při zemi ji drží levnější potraviny. Ne nadlouho, varují analytici
- Mléko nebo vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo o dvě pětiny.
- Benzin je naopak nejdražší za poslední čtyři roky, roste i cena nafty.
- Výrazně stoupají také náklady na bydlení.
Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Zdražily především pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily.
„Výrazný růst cen pohonných hmot byl částečně vyvážen poklesem cen potravin. Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44,98 korun za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu Pavla Šedivá. Ceny pohonných hmot a maziv byly v srpnu meziročně vyšší o 26,2 procenta.
Ceny v oddíle doprava měly tak podle statistiků na meziroční růst cenové hladiny největší vliv. Následovaly je ceny bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení byly vyšší ceny nájemného za bydlení o 6,1 procenta. Ceny materiálů a služeb pro drobné opravy a údržbu bydlení stouply o 5,4 procenta, vodné bylo meziročně dražší o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda zdražily o 1,5 procenta.
Naopak elektřina zlevnila o 11,2 procenta a cena zemního plynu klesla o 4,8 procenta. V porovnání s loňským srpnem zdražily také tabákové výrobky, destiláty a likéry a pivo, naopak cena vína mírně klesla. Ceny stravovacích služeb stouply o 3,9 procenta a ubytovacích služeb o 6,8 procenta.
V meziročním srovnání v srpnu nejvíce klesly ceny potravin a nealkoholických nápojů. Máslo v srpnu meziročně zlevnilo o 39 procent, polotučné trvanlivé mléko o 25 procent a vepřové maso o 24 procent. Margarín a podobné výrobky byly levnější skoro o 11 procent, drůbež asi o osm procent a sýry o pět procent. Pokračoval také pokles cen v oddíle odívání a obuv, oděvy zlevnily o 2,9 procenta a obuv o čtyři procenta.
Do cen se promítne dražší doprava
Inflaci zatím stlačují ceny potravin, jejich působení se ale brzy vyčerpá, shodli se oslovení analytici. Jako problematické vnímají zdražování pohonných hmot i vysoké ceny služeb spojených s bydlením.
„Na tom, že se meziroční růst spotřebitelské inflace drží pod dvěma procenty, mají dominantně zásluhu levnější potraviny. Dobře to ilustruje skutečnost, že po vyjmutí potravin a nealkoholických nápojů spotřebitelské ceny v srpnu vzrostly meziročně o 3,2 procenta,“ upozornil hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák. Tento vliv ale podle něj bude v dalších měsících slábnout.
S tím souhlasí i Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. „Vysoké konkurenční prostředí v segmentu potravin nutí výrobce a producenty držet nízké ceny, ale to nebude možné protahovat do nekonečna. V nadcházejících měsících navíc odezní efekt obvyklého sezonního poklesu,“ uvedl. Očekává také, že se do spotřebitelských cen potravin propíšou vyšší náklady na dopravu způsobené zdražením pohonných hmot.
Ke zrychlení inflace v srpnu přispěly pohonné hmoty, které jsou meziročně dražší o 26 procent v důsledku války na Blízkém východě. Analytici ale upozornili i na další problémové oblasti. „Dominantním inflačním faktorem zůstává nájemné, ceny nemovitostí a stavebních prací v rámci takzvaného imputovaného nájemného, které společně generují více než dvě pětiny aktuální inflace,“ řekl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
ČNB: Vývoj podle očekávání
V dalších měsících bude inflace podle analytiků nadále zrychlovat nad dvouprocentní cíl České národní banky. „Předběžně očekáváme, že se inflace v září dostane mírně nad dvě procenta, ale ke konci roku zamíří blíže ke třem procentům,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. I přes zrychlení inflace ale odborníci neočekávají, že by ČNB na svém jednání příští týden přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb.
Podle centrální banky odpovídá srpnová inflace 1,9 procenta očekávání. Pohonné hmoty zdražily více, než předpokládala srpnová prognóza, výraznější ale bylo i zlevnění potravin, uvedl ředitel měnové sekce ČNB Petr Sklenář. V příštích měsících čeká další zrychlení inflace.
„V září se inflace pravděpodobně přehoupne přes hranici dvou procent kvůli dalšímu růstu cen pohonných hmot a v následujících měsících může inflace ještě dál zrychlit. Na začátku příštího roku celková inflace pravděpodobně přechodně vyskočí nad tři procenta,“ dodal Sklenář. Vývoj spotřebitelských cen podle něj nadále dává důvody pro zvýšenou obezřetnost v měnové politice.