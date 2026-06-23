Když Německo kýchne, chřipku už nedostaneme. Vazba na Berlín slábne, říká exguvernér ČNB Tůma
- Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma varuje před změnami rozpočtových pravidel a oslabováním fiskální disciplíny.
- Česká ekonomika podle něj zatím odolává inflačním tlakům lépe, než se očekávalo, protože slábne závislost na Německu.
- Hypotéky levnější nebudou, podle něj sazby zůstanou poblíž současných úrovní.
Ekonom a bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma v rozhovoru pro pořad FLOW kritizuje kroky vlády, která mění rozpočtová pravidla v rámci připravované novely. Měnová politika je dle něj postavena na jasně definovaných pravidlech, která by se měla dodržovat. „Ve chvíli, kdy jsme se na nich shodli, a to napříč Evropskou unií, měli bychom je ctít. Jakmile je budeme měnit, staneme se netransparentní a nekredibilní pro finanční trhy,“ upozorňuje v pořadu FLOW. Bezbřehé zadlužování podle něj odnesou další generace.
Hrozí Česku krach?
Řecký scénář podle něj České republice nehrozí. Finanční situaci Česka však srovnává v pořadu s Maďarskem. „Zadlužení se tam pohybuje kolem 80 procent HDP. Naštěstí nastoupila nová vláda, která chce dluh snižovat. Pokud by volby nedopadly tak, jak dopadly, Maďarsko by mělo velký problém s financováním. Blížilo se k hranici, kdy ratingy mohly spadnout,“ popisuje Tůma. Výše dluhu není podle něj vždy směrodatná. Záleží na dynamice a velikosti trhu. „Kdyby se nám dluh zvyšoval třeba tak rychle jako ve Velké Británii, jsem přesvědčený, že na trhu už bychom si nepůjčili.“
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Odpojení od Německa
Inflace se nyní pohybuje kolem dvou procent a její zvyšování by podle Tůmy nemělo být nijak zásadní. Ekonomika odolává velmi dobře geopolitickým tlakům a krizím. „Jsem mile překvapen konzistencí české ekonomiky, zatím se s tím vyrovnává dobře, lépe, než se čekalo,“ říká ve FLOW Tůma. Důvodem je podle něj hlavně odpojení od Německa. Zatímco Česká republika ekonomicky roste, Německo zaostává. „Těsné ekonomické propojení mezi Českem a Německem už zřejmě neplatí v takové míře jako dříve,“ dodává.
Očekává se také, že Německo na podzim zažije větší inflační krizi. Nás by se to však i díky slábnoucí vazbě podle Tůmy dotýkat nemuselo. „Nepodceňoval bych to, vazba mezi námi zůstává bezpochyby silná, ale vývoj v posledních dvou letech nám ukázal, že jsme odolnější,“ říká v pořadu FLOW.
Před lety Česká republika pokulhávala za ostatními evropskými státy v produktivitě práce, ale nyní dochází k postupné změně. „Bezpochyby platí, že máme pružnější trh práce a oproti Německu jsme digitalizovanější,“ míní Tůma.
Jaký je jeho názor na vládní změny v penzijním spoření? Jak jsou na tom Češi s finanční gramotností? To jsou další témata, která v pořadu FLOW probírala moderátorka Veronika Jonášová se Zdeňkem Tůmou a najdete je ve videu ve článku.