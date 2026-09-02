Jestřábí Fed a rekordní výnosy dluhopisů děsí trhy, Nvidia to ale znovu ustála
- Centrální bankéři na Jackson Hole naznačili jestřábí obrat, výnosy dluhopisů vyletěly na maxima.
- Nvidia opět rozdrtila očekávání trhu, tržby i zisk vzrostly o víc než 100 procent.
- e15 spouští Index nemovitostních fondů, který poprvé srovnává výkonnost celého trhu.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Minulý týden jsme zakončili v režii centrálních bankéřů, kteří na sympoziu v americkém Wyomingu probírali aktuální geopolitickou situaci a nastavení měnové politiky. Vzhledem k převážně jestřábím komentářům jsme se po víkendu dočkali poklesu akcií a růstu výnosů státních dluhopisů, které se v některých případech nacházejí na maximech, které byly vidět naposledy v minulém tisíciletí. V tomto týdnu bude jedním z nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů páteční zveřejnění dat z amerického trhu práce – míry nezaměstnanosti a NFP –, která by mohla náladu na trzích alespoň částečně odlehčit. Pojďme se společně ponořit do dnešního vydání, které vám netradičně představí i nový nástroj z dílny e15 zaměřený na nemovitostní trh.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Jakým překážkám aktuálně čelí čínský Shein?
- Co můžeme čekat od Nvidie ve třetím kvartále?
- Kdy Fed zvýší sazby?
Stručně 📻
Shein debutuje pod tlakem
Očekávaný vstup asijského prodejce rychlé módy Shein na hongkongskou burzu nejde zcela podle představ. Přestože se jedná o dosud největší letošní IPO na tomto asijském trhu, cílové ocenění společnosti ve výši zhruba 27 miliard dolarů představuje významný propad oproti téměř 100 miliardám dolarů, na které firmu investoři oceňovali ještě v roce 2022. Emisní cena akcií, stanovená na necelých 49 hongkongských dolarů (zhruba 130 korun), krátce po zahájení obchodování propadla o deset procent, avšak do konce obchodního dne se cena titulu dostala zpět na svou upisovací cenu.
Za výrazným propadem valuace stojí především probíhající změny v celních pravidlech a extrémně agresivní konkurence. Spojené státy loni a Evropská unie letos zrušily legislativní výjimky, které dříve umožňovaly dovážet levné balíčky s oblečením bez nutnosti platit clo, což firmu Shein donutilo přenést tyto nové náklady přímo na koncové zákazníky. Konec tohoto zvýhodnění se okamžitě propsal do hospodaření podniku, který se v prvním čtvrtletí letošního roku poprvé propadl do ztráty 99 milionů dolarů, a kdysi raketový růst tržeb citelně zpomalil na slabé 1,1 procenta. Situaci navíc komplikuje konkurenční boj s platformami, jako jsou Temu či TikTok Shop, a v neposlední řadě také neutichající kritika kvůli pracovním podmínkám u subdodavatelů a dopadům masové produkce na životní prostředí.
Nvidia to opět dokázala
Nvidia nadále posouvá hranice v rámci rozvoje umělé inteligence a svými hospodářskými výsledky za druhé čtvrtletí opět překonala veškerá očekávání. Tržby společnosti zaznamenaly meziroční skok o 106 procent a dosáhly hodnoty 96,22 miliardy dolarů oproti očekávaným 92,17 miliardy, přičemž hlavní roli sehrála divize datových center, jejíž tržby vzrostly dokonce o 117 procent na 89,02 miliardy dolarů. Kromě tržeb se navíc výrazně zlepšila i celková ziskovost, když hrubá marže vzrostla z loňských 72,5 procenta na aktuálních 75 procent, zatímco čistý zisk vzrostl o 118 procent na 53,95 miliardy dolarů – zisk na akcii tak činil 2,22 dolaru, což představuje meziroční nárůst o 120 procent. Společnost zároveň poskytla silný výhled pro třetí čtvrtletí, ve kterém očekává tržby kolem 108 miliard dolarů. Tento optimismus se opírá o pokračující poptávku po platformě Blackwell a rychlé zavádění nového systému Vera Rubin, od kterého společnost očekává, že se na tržbách datových center ve třetím kvartálu bude podílet zhruba 20 procenty.
Index nemovitostních fondů 🏠
Trh s českými nemovitostními fondy se vyvíjí dvěma různými rychlostmi, což detailně mapuje nově zveřejněný Index nemovitostních fondů e15. Zatímco fondy kvalifikovaných investorů nabídly za sledované období dynamičtější kapitálově vážený výnos na úrovni 7,94 procenta, retailové fondy naopak potvrdily svou roli tahouna celého trhu v rámci objemu zainvestovaných prostředků. Kapitalizace retailového segmentu totiž meziročně narostla o úctyhodných 36,2 procenta a dosáhla celkové výše 107,89 miliardy korun. Z těchto dat jednoznačně vyplývá, že realitní fondy již nepředstavují pouze okrajový doplněk investičních portfolií, ale staly se silným, stabilním a neopomenutelným hráčem na domácím trhu s nemovitostmi.
Tento nemovitostní index je klíčovou součástí v rámci komplexního projektu, ve kterém čtenářům a investorům na jednom místě nabízíme ta nejdůležitější a nejaktuálnější data z českého realitního trhu. Nástroj je navržen tak, aby usnadnil orientaci v nabídkách jednotlivých správců a poskytl transparentní srovnání výkonnosti. Kompletní data a podrobný srovnávač naleznete na stránce Přehled nemovitostních fondů e15.
Téma týdne 🗞️
V minulém týdnu jsme byli svědky třídenního zasedání předních centrálních bankéřů na výročním sympoziu v americkém Jackson Hole, kde se v centru pozornosti ocitly aktuální problémy globální ekonomiky. Hlavním tématem setkání bylo hodnocení přetrvávajících inflačních tlaků, stavu trhu práce a vlivu technologických inovací na měnovou politiku. Nový guvernér americké centrální banky Kevin Warsh ve svém ostře sledovaném projevu důrazně varoval, že růst spotřebitelských cen dostatečně nezpomaluje, a přislíbil, že Fed udělá vše pro dosažení dvouprocentního inflačního cíle. Podobně varovná slova zazněla i od zástupců Evropské centrální banky, kteří s ohledem na odolnost evropské ekonomiky a geopolitické napětí na Blízkém východě otevřeně diskutovali o nutnosti zvýšení úrokových sazeb už v září, což pohřbilo naděje investorů na brzké uvolnění měnové politiky a spustilo vlnu přecenění napříč globálními trhy. Následkem těchto vyjádření se pravděpodobnost zvýšení sazeb ze strany Fedu na zářijovém zasedání vyšplhala až na 68 procent z původních 35 procent.
Ostrý jestřábí tón centrálních bankéřů se okamžitě propsal do globálních dluhopisových trhů, kde výnosy vládních dluhopisů prudce vzrostly na mnohaletá maxima. Japonský desetiletý dluhopis se vůbec poprvé od roku 1996 dotkl hranice tří procent, britské třicetileté výnosy vystoupaly na nejvyšší úroveň od roku 1998 a maxima za více než dekádu přepisují také německé a francouzské bondy. Ve Spojených státech se výnos desetiletého státního dluhopisu přiblížil k hranici 4,8 procenta, což je úroveň naposledy zaznamenaná v loňském lednu. U amerických třicetiletých dluhopisů se navíc ukázalo, že nedávná tržní intervence ministra financí Scotta Bessenta měla na výnosy pouze jepičí vliv – výnosy sice bezprostředně po jeho zásahu klesly, ale následně se vyšplhaly zpět k úrovni 5,286 procenta, na které byla intervence oznámena, a bezprostředně tak anulovaly kýžený efekt.
Za plošným růstem výnosů stojí současně několik dalších makroekonomických faktorů. Vleklý konflikt na Blízkém východě, který opětovně vyhnal ceny ropy Brent nad 97 dolarů za barel, a zdražování zkapalněného zemního plynu v Evropě i Asii silně přiživují inflační obavy investorů, tudíž trh požaduje vyšší výnosy jako kompenzaci, a to zejména u silně zadlužených států. Do situace také zasahují masivní emise firemních dluhopisů americkými technologickými společnostmi, které takto financují infrastrukturu umělé inteligence a agresivně tím na trhu odsávají poptávku po státním dluhu. Zatímco dluhopisové trhy reagují na hrozbu přetrvávající inflace, akcie se prozatím drží blízko svých historických maxim, a to díky silným výsledkům firem. Řada stratégů však varuje, že pokračující růst výnosů na dluhopisech představuje pro přehřáté akciové trhy vážnou hrozbu, která může v případě nečekaných výkyvů vyvolat hlubší korekci.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Evropské akcie se zbavují své pověsti ekonomicky stagnujícího regionu a od roku 2022 nabízejí investorům průměrný roční výnos 13,9 procenta, a to i bez započtení štědrých dividend. Hlavní motor tohoto růstu vás však možná překvapí – nejsou to ani technologie, ani energetika. Jeden nenápadný, avšak supervýkonný evropský sektor totiž dokázal svým investorům za posledních pět let vydělat téměř 300 procent. Odhalte krále evropských burz v novém článku Jaroslava Bukovského na portále e15.
Globální akciové trhy praskají ve švech pod náporem historicky rekordních valuací a extrémně vysoké návratnosti kapitálu. Zatímco americké a evropské firmy vydělávají na každý investovaný dolar nadstandardní částky, čínský trh se v efektivitě kapitálu propadá dokonce i za chronicky stagnující Japonsko. Doplácí asijská velmoc na svůj ekonomický model postavený na neustálé expanzi výrobních kapacit a srážení marží, nebo jsme naopak svědky promyšlené strategie s cílem vybudovat globální monopol? Více na Patria.
Na dluhopisovém trhu se odehrává bouře a výnosy státních dluhopisů vlivem obav z inflace atakují dvacetiletá maxima. Historická logika velí, že by takto vysoké úroky měly srazit akcie dolů, přesně jak se to stalo v roce 2022. Globální akciové trhy se však překvapivě drží poblíž svých historických maxim. Co přesně stojí za touto nečekanou odolností a zachraňuje situaci bezprecedentní síla firemních zisků? Dozvíte se na Bloombergu.
Graf týdne 📊
„Pokud rostoucí výnosy dluhopisů odrážejí spíše silnější růst než jen vyšší inflaci či fiskální napětí, akcie obvykle dokážou růst spolu s nimi. To byla klíčová dynamika nedávného výprodeje dluhopisů – svou roli sice sehrála přetrvávající inflace i zvýšená emise dluhopisů ze strany států i firem, ale stejně tak i očekávání, že globální ekonomika zůstane robustní. Hospodářský růst se letos ukázal jako překvapivě odolný navzdory vyšším cenám ropy a obavám ze zpomalení způsobeného válkou v Íránu,“ komentují situaci na akciových a dluhopisových trzích odborníci z agentury Bloomberg.
srovnání letošního vývoje akciových a dluhopisových trhů |
Zdroj: Bloomberg
Osobnost týdne 👑
Robert „Rob“ Vinall (*1973) je zakladatel a výkonný ředitel investiční společnosti RV Capital. Jeho akademická dráha ho zavedla na britskou Cambridge University, kterou v roce 1996 úspěšně absolvoval s vyznamenáním. Do světa financí se zapojil hned po ukončení vysoké školy, nicméně zlomovým pro jeho kariéru byl přesun do Švýcarska v roce 2004. Zde začal v Curychu pracovat pro lokální family office, což mu dalo příležitost naplno spravovat majetek a formovat vlastní investiční strategii. Během tohoto období si uvědomil, že klasické vyhledávání pouze „levných“ a často problémových akcií není udržitelná cesta, a přeorientoval se na hledání kvalitních společností s vynikajícím managementem a silnou firemní kulturou.
Touha uplatňovat tuto vizi bez korporátních kompromisů ho nakonec v roce 2006 vedla k založení vlastní investiční firmy RV Capital. Jeho jednoznačně největším kariérním úspěchem je vybudování a konzistentní řízení fondu Business Owner Fund pod hlavičkou RV Capital. Svým osobitým přístupem se zařadil mezi nejrespektovanější evropské hodnotové investory, což každoročně potvrzuje obrovský zájem o jeho proslulá setkání pro investory ve švýcarském Engelbergu, kam se pravidelně sjíždějí správci kapitálu z celého světa, aby s ním diskutovali a sdíleli své myšlenky.
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví, a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst.
Děkuju a přeji hezký den!
Martin Češka