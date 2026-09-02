Velký prestižní přestup pro Česko. Martin Jahn míří z vedení Škody přímo do představenstva Volkswagenu
- Martin Jahn, dosavadní člen představenstva Škody Auto odpovědný za prodej a marketing, povyšuje do vedení mateřské značky Volkswagen v německém Wolfsburgu.
Na Jahnovo místo v představenstvu české automobilky nastoupí od října Martina Bieneová, která dosud vedla africkou divizi koncernu Volkswagen Group.
Jahn v mladoboleslavské automobilce končí v operativě po úspěšném období, během něhož se Škoda stala druhou nejprodávanější značkou v Evropě, a nově se přesouvá do její dozorčí rady.
Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu. V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominovaný do dozorčí rady Škody. Škoda Auto a sesterský Volkswagen to dnes oznámily v tiskových zprávách.
"Martin Jahn během svého působení významně přispěl k rozvoji a úspěchu společnosti Škoda Auto. Pod jeho vedením jsme se stali druhou nejprodávanější značkou v Evropě, úspěšně uvedli naše plně elektrické vozy, vybudovali prodejní organizaci ještě více orientovanou na zákazníka s přístupem Human Touch typickým pro značku Škoda, představili novou korporátní identitu odrážející naše ambice a zvýšili hodnotu naší značky," uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.
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