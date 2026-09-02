Starý strašák investorů ztratil sílu. AI přepsala pravidla akciového trhu
- Na trzích dochází ke zvláštnímu jevu: výnosy delších vládních dluhopisů prudce rostou, ale akciím to nijak neškodí.
- Americké akcie se stále obchodují poblíž historických maxim.
- Nacházíme se v novém tržním režimu?
Doby, kdy se obchodníci s akciemi rostoucích dluhopisových výnosů báli, zdaleka nejsou vzdálenou vzpomínkou. Například od poloviny srpna 2022 do poloviny října téhož roku vzrostl výnos třicetiletého amerického vládního bondu o procentní bod na 4,2 procenta. Ve stejném období propadl hlavní americký akciový index S&P 500 o téměř 17 procent.
Zhruba o rok později, tedy od poloviny září do poloviny října 2023, výnosy vzrostly o 0,8 procentního bodu, ale S&P 500 již ztratil pouze zhruba osm procent. Tento méně výrazný pokles souvisí s tehdy novým fenoménem: umělou inteligencí (AI). Ta již v té době některým technologickým gigantům pomáhala, i když šlo především o příslib vyšších příjmů v budoucnosti. Retrospektivně vidíme, že se tento příslib podařilo naplnit.
Díky AI odolnější
AI je i nyní důvodem, proč jsou burzy odolnější vůči prudkému růstu dluhopisových výnosů. Za poslední měsíc a půl se výnos třicetileté splatnosti zvedl zhruba o 0,4 procentního bodu a S&P 500 v této době posílil o tři procenta. Za takovým vývojem stojí probíhající výsledková sezóna, která nabízí řadu důkazů, že boom kolem umělé inteligence zdaleka nezpomaluje.
To potvrdily i výsledky společnosti Nvidia, lídra ve vývoji supervýkonných čipů pro umělou inteligenci a vítěze současné AI mánie. Kromě toho, že firma ve druhém čtvrtletí mohutně překonala odhady analytiků na úrovni zisku i tržeb, potěšil správce peněz výhled do budoucna. K posílení akcií o 9 procent pomohla zejména zpráva, že Nvidii porostou v příštím roce tržby tempem 70 procent.
Nejnovější kvartální výsledky hlavního hráče v odvětví čipů pro umělou inteligenci vysílají signál, že poptávka po těchto produktech zůstává silná. Z toho vyplývá, že i největší zákazníci čipových firem musí být do budoucna optimističtí a vidí reálné finanční přínosy této technologie.
Výsledková sezona ale přinesla uklidnění i na jiných frontách. Čtvrtletní reporty softwarových společností, jako je například Salesforce, zatím neukazují, že by AI představovala pro firmy z odvětví zásadní konkurenci. Naopak se potvrzuje, že v této fázi AI funkcionality vývojářům programů a aplikací spíše pomáhají generovat lepší příjmy. Akcie Salesforce ve čtvrtek po zveřejnění výsledků za druhý kvartál posílily téměř o 23 procent.
Klíčový je postoj Fedu
Přestože si trh vypěstoval větší odolnost vůči vyšším dluhopisovým výnosům, není proti nim zcela imunní. Plán amerického ministra financí Scotta Bessenta zvýšit od září nákupy vládních obligací ze dvou na čtyři miliardy dolarů sice zastavil nárůst výnosů, nejde ale o udržitelné řešení. Tím je stabilizace veřejných financí, do které se Trumpova administrativa příliš nechce pouštět.
Pro vládní dluhopisy je klíčový i postoj Fedu. Kevin Warsh je zastáncem odlišného postoje k měnové politice. Na rozdíl od svého předchůdce Jeroma Powella si myslí, že příliš mnoho komunikace a veřejných vystoupení představitelů Fedu přináší víc škody než užitku. Podle Warshe je zásadní, aby centrální banka měla k dispozici tržní signály. A častá vystoupení vrcholných centrálních bankéřů ovlivňují ceny aktiv a tím pádem zhoršují kvalitu těchto signálů. Tato tvrzení Warsh v pátek zopakoval na tradičním setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole.
Nápad Scotta Bessenta intervenovat na dluhovém trhu je v rozporu s přístupem Kevina Warshe. A investoři nemají podobné „rozbroje“ rádi. Hrozí proto, že delší výnosy mohou v následujících týdnech opět růst. Warsh je navíc odpůrcem kvantitativního uvolňování, tedy rozsáhlých nákupů dluhopisů. V Jackson Hole zdůraznil, že tento nástroj by měl být používaný pouze v časech krize, pokud vůbec.
Fed podle Warshe nyní potřebuje bojovat hlavně s inflací, takže není pravděpodobné, že by v dohledné době zachraňoval dluhový trh. Výnosy tak mohou nadále růst. A stále existují hranice, jejichž překročení už by bylo pro americké burzy toxické. Například růst výnosů třicetiletých vládních bondů nad šest procent by burzy zabolel – bez ohledu na to, jak rychle rostou korporátní zisky.