Na každého Čecha připadají stovky tisíc státního dluhu. V těchto zemích se ale dluží i přes milion
- Na každého obyvatele Česka připadá státní dluh 347 tisíc korun.
- Kde v Evropě je ale dluh na obyvatele ještě vyšší?
- Proč se většina států EU stále více zadlužuje?
Při pohledu na celkové zadlužení v bilionech eur se běžnému člověku snadno zatočí hlava. Když ale státní sekeru rozpočítáme na jednotlivé obyvatele, získáme mnohem hmatatelnější obrázek. Klíčové je však sledovat i poměr státního dluhu k HDP – ten totiž říká, jak velkou zátěž dluh pro danou ekonomiku reálně představuje a zda je stát díky svému hospodářskému výkonu vůbec schopen své závazky splácet.
Následující žebříček deseti evropských zemí s nejvyšším dluhem na hlavu tak odhaluje nejedno překvapení. Otevírá ho totiž stát, který je jinak považován za strážce rozpočtové disciplíny. Výpočet dluhu na obyvatele vychází z dat Eurostatu a je přepočítán podle aktuálního kurzu eura a české koruny.
10. Německo
Německo |
Dluh na obyvatele: 824 tisíc korun
Poměr státního dluhu k HDP: 63,5 %
Německo je sice dlouhodobě vnímáno jako fiskální vzor a strážce evropské rozpočtové disciplíny, přesto se dostalo do první desítky. V absolutních číslech dluží hlavní obchodní partner Česka na hlavu více než dvakrát tolik. Díky ohromné síle německého průmyslu a obrovskému HDP však tato zátěž tvoří jen něco málo přes 63 procent výkonu ekonomiky, což z Německa dělá paradoxně jednu z nejbezpečnějších ekonomik žebříčku.
9. Španělsko
Španělsko na žebříčku nejzadluženějších zemí. |
Dluh na obyvatele: 838 tisíc korun
Poměr státního dluhu k HDP: 100,7 %
Španělsko reprezentuje typický problém jižního křídla eurozóny – jeho dluh už přerostl celkový roční výkon tamní ekonomiky. Každý Španěl včetně kojenců a seniorů tak dluží v přepočtu více než 838 tisíc korun. Země si nese těžké dědictví po splasknutí realitní bubliny z roku 2008. Španělsko má dlouhodobě vysoké rozpočtové schodky a potýká se také se strukturálními slabinami své ekonomiky. Velkým problémem je například nezaměstnanost, která snižuje daňové příjmy a zvyšuje tlak na sociální systém. Země má kvůli vysokému dluhu omezený prostor pro veřejné investice, což zpomaluje ekonomickou modernizaci.
8. Lucembursko
Lucembursko vlajka |
Dluh na obyvatele: 843 tisíc korun
Poměr státního dluhu k HDP: 26,5 %
Lucembursko se v této desítce ocitá spíše náhodou. Dluh země na obyvatele sice dosahuje vysokých 843 tisíc korun, tato částka je ale dána spíše malou populací čítající necelých 700 tisíc obyvatel. Jakmile se podíváme na poměr dluhu k HDP, rázem se z hříšníka stává absolutní premiant s pouhými 26,5 procenta. Vděčí za to svému obřímu finančnímu sektoru, který generuje takové bohatství, že státní závazky nepředstavují pro státní pokladnu prakticky žádnou zátěž.
7. Řecko
Ilustrační snímek. |
Dluh na obyvatele: 849 tisíc korun
Poměr státního dluhu k HDP: 146,1 %
Asi není překvapením, že se v desítce zemí s nejvyšším dluhem na obyvatele umístilo Řecko, jehož dluhová krize v minulosti otřásla celou eurozónou. Celkem Řecko věřitelům dluží téměř 363 miliard eur, tedy v přepočtu 8,8 bilionu korun. Na každého Řeka tak vychází dluh v přepočtu 849 tisíc korun. Země musela kvůli dluhové krizi přijmout přísná opatření, která měla přispět ke konsolidaci veřejných financí. I tak se veřejný dluh drží stále vysoko.
Hlavními příčinami řeckého zadlužení jsou dlouhodobé strukturální slabiny. Zejména nízká konkurenceschopnost, vysoké veřejné výdaje, rozsáhlý státní aparát a problémy s výběrem daní. Úsporná opatření sice stabilizovala veřejné finance, ale přinesla hluboký sociální dopad v podobě vysoké nezaměstnanosti, poklesu životní úrovně a odlivu mladých lidí do zahraničí.
6. Irsko
Den svatého Patrika je svátek, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska. |
Dluh na obyvatele: 936 tisíc korun
Poměr státního dluhu k HDP: 32,9 %
V Irsku se dluh na obyvatele blíží už jednomu milionu korun, což je dědictví mimo jiné významné záchrany soukromých bank státem po finanční krizi v roce 2008. Pokud se podíváme na poměr státního dluhu k HDP, vidíme u Irska ve srovnání s ostatními státy Unie velmi slušná čísla. Je to způsobeno především tím, že irské HDP je uměle „nafukováno“ příjmy nadnárodních technologických a farmaceutických korporací, které zde sídlí kvůli výhodným daním.
5. Finsko
Finské parlamentní volby |
Dluh na obyvatele: 1,07 milionu korun
Poměr státního dluhu k HDP: 88,5 %
Severský sociální stát je drahý luxus a zadlužení státu nebezpečně atakuje hranici 90 procent HDP. Před pandemií covidu v roce 2019 se přitom zadlužení země drželo na úrovni 65 procent HDP. Každý Fin včetně kojenců a seniorů tak dluží v přepočtu přes milion korun.
Země tisíců jezer se potýká se stárnoucí populací a s tím spojenými rostoucími náklady na zdravotnictví a důchody. Významnou zátěž představují i tradičně vysoké výdaje na sociální systém a v posledních letech také zvýšené investice do obrany po ruské invazi na Ukrajinu.
4. Rakousko
Rakousko |
Dluh na obyvatele: 1,1 milionu korun
Poměr státního dluhu k HDP: 81,5 %
Rakousko patří mezi stabilní ekonomiky eurozóny, přesto se mu nevyhýbá rostoucí zadlužení. V roce 2025 překročilo hranici 81 procent HDP. Stejně jako u ostatních zemí za tím stály především výdaje v době pandemie covidu, kdy stát podporoval firmy i domácnosti. Dluh v přepočtu na každého Rakušana tak dosahuje zhruba 1,1 milionu českých korun.
V posledních letech vytváří tlak na veřejné finance také podpora energetiky a investice do zelené transformace. Vysoká úroveň zadlužení omezuje prostor pro jiné výdaje, a proto bude Rakousko muset hledat cestu alespoň k částečné konsolidaci, aby si udrželo důvěru investorů i stabilitu v rámci eurozóny.
3. Francie
Paříž |
Dluh na obyvatele: 1,22 milionu korun
Poměr státního dluhu k HDP: 115,6 %
Francie sice patří mezi největší ekonomiky eurozóny, ale zároveň i mezi státy s dlouhodobě vysokým veřejným dluhem. Loni zadlužení dosáhlo téměř 116 procent HDP. V případě Francie jde o historické maximum, které dokazuje, že se zemi nedaří dostat veřejné finance pod kontrolu. Na každého Francouze tak vychází dluh v přepočtu zhruba 1,22 milionu korun.
Dluh roste především kvůli vysokým výdajům na sociální stát, který patří k nejštědřejším v Evropě. Velkou část rozpočtu tvoří důchody, zdravotnictví a mzdy státních zaměstnanců. Slabý hospodářský růst a obtížné prosazování reforem navíc znamenají, že deficity se opakují prakticky každý rok.
2. Itálie
Řím - Koloseum
Dluh na obyvatele: 1,27 milionu korun
Poměr státního dluhu k HDP: 137,1 %
Na druhém místě v tomto žebříčku je Itálie se zadlužením, které přesahuje 137 procent HDP. Dluh jihoevropské země je dlouhodobě výzvou pro celou eurozónu, protože hranici 100 procent HDP přesahuje už od devadesátých let. Itálii se navíc nedaří dluh snižovat ani v ekonomicky lepších časech. Na každého Itala tak vychází dluh v přepočtu 1,27 milionu korun.
Za vysokým zadlužením stojí kombinace více faktorů. Patří mezi ně například značné regionální rozdíly mezi severem a jihem, vysoké veřejné výdaje a náklady na sociální stát. Velkým problémem jsou také náklady na obsluhu dluhu, které jsou závislé na nízkých úrokových sazbách. Pokud by došlo k jejich růstu, Itálie by se mohla dostat do značných potíží. Evropská unie proto na Řím dlouhodobě tlačí, aby provedl strukturální reformy zaměřené na zefektivnění hospodářství, zlepšení výběru daní a podporu investic, což by bylo klíčové pro udržitelnost veřejných financí.
1. Belgie
Atomium |
Dluh na obyvatele: 1,41 milionu korun
Poměr státního dluhu k HDP: 107,9 %
Evropskou zemí s nejvyšším zadlužením v přepočtu na obyvatele je paradoxně samotné mocenské centrum EU. Na každého Belgičana včetně kojenců připadá dluh přes 1,4 milionu korun. To zároveň odpovídá celkovému dluhu ve výši 108 procent HDP Belgie. Belgické království se s vysokým dluhem potýká už od devadesátých let. Přestože se země snažila zadlužení snižovat, nedávné krize a s nimi spojené rostoucí vládní výdaje ho opět vrátily nad stoprocentní hranici.
Belgie má nákladný sociální systém, ale problémy vytváří také složitá federální struktura. Řadu pravomocí mají totiž v rukou regiony, což komplikuje konsolidaci veřejných financí. Země se navíc potýká s rychlým stárnutím populace, které zvyšuje náklady na důchody a zdravotnictví.