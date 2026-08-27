Česká skupina koupila za více než miliardu vídeňský Hilton u barokního Schönbrunnu
- Skupina Czech Inn Hotels založená podnikatelem Jaroslavem Svobodou kupuje vídeňský Hilton za více než miliardu korun.
- Czech Inn Hotels plánují hotel přejmenovat.
- Skupina rychle expanduje i v Česku, v srpnu převzala svůj třicátý český hotel v centru Prahy.
Skupina Czech Inn Hotels koupila hotel Hilton ve Vídni. Budovu největší české hotelové společnosti prodala rakouská firma Echo Park Hotel Immobilien. Cenu akvizice ani jedna ze smluvních stran přímo neuvádí. Podle informací z trhu má jít o částku „výrazně převyšující jednu miliardu korun“.
Akvizicí dostává skupina založená a řízená podnikatelem Jaroslavem Svobodou do svého vlastnictví konkrétně hotel, který doteď existoval pod značkou DoubleTree by Hilton. Po převzetí se zařízení Czech Inn Hotels chystají přejmenovat.
Budova postavená v roce 2011 leží asi půl kilometru od Schönbrunnu, bývalé letní rezidence rakouských císařů. Rovněž se nachází pár set metrů od českého velvyslanectví.
Pokračující expanze za domácí hranice
„Vídeň je pro nás přirozeným krokem našeho dalšího růstu. Navíc se jedná o moderní a luxusní grandhotel. Na českém trhu jsou dnes ceny hotelů velmi vysoké a často neodpovídají reálnému výkonu ani kvalitě samotných budov. Proto se stále více díváme za hranice, kde vidíme zajímavé příležitosti. Vídeň je nám geograficky i kulturně blízká a zároveň jde o jeden z nejsilnějších hotelových trhů v Evropě,“ uvedl Svoboda.
Hotel leží v návaznosti na Mariahilfer Straße, jednu z nejvýznamnějších vídeňských ulic, která spojuje centrum města se západními částmi metropole. Hotel má nabízet celkem 247 pokojů, z toho 21 apartmánů, a pojmout najednou přes 500 ubytovaných. Součástí objektu je i konferenční zázemí s osmi sály a rozlohou téměř 1 000 m².
Skupina Czech Inn Hotels vlastní téměř tři desítky hotelů napříč Českem a je v současnosti největší hotelovou skupinou v České republice. Letos v srpnu
převzala svůj jubilejní třicátý český hotel - Caroline Old Town Square v centru Starého města. Mezi nejznámější patří Grand Hotel International v pražských Dejvicích, Don Giovanni na Žižkově nebo Grand Palace v Brně. Aktuální vídeňská akvizice je součástí zahraniční expanze skupiny. Firmě už teď patří hotely například v Budapešti, lotyšské Rize, Portugalsku nebo Gruzii.
Schönbrunnský Hilton není jediným hotelem pod světoznámou značkou, který se v rakouském hlavním městě nachází. Návštěvníci jich mohou navštívit asi desítku. Jsou rozeseté po celém městě; několik se jich nachází v samotném centru města. Po celém světě provozuje Hilton více než 9 000 hotelů, které jsou rozdělené pod 27 různými přidruženými značkami.