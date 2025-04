Obchodní tep světa. Deset ekonomik nejvíce napojených na globální trh

Které země jsou nejvíce závislé na exportu a importu do světa? Jeden ze způsobů, jak tuto závislost měřit, je podíl zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu konkrétní země. Není to samozřejmě přesný ukazatel bohatství nebo konkurenceschopnosti, ale ukazuje vypovídající obraz: Některé země jsou na světovém obchodu existenčně závislé. V následujícím přehledu najdete největší ekonomiky světa a jejich proměny za posledních deset let. Extrémně otevřené Německo, vývozně orientovanou Kanadu nebo uzavírající se Rusko.