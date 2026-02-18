EET se vrací s únikovou cestou: evidence půjde vypnout, stát si za to ale nechá zaplatit
- Sankce za porušení zákona o EET budou podle ministryně Schillerové mírnější než v minulosti, zrušení provozovny už hrozit nemá.
- Vláda spojí zavedení evidence tržeb s daňovými a dalšími bonusy.
- Reastaurace a hotely budou mít nižší DPH na nealko, pracovníci v gastru si více vydělají na spropitném.
Reformou, která přinese nová pravidla a férovost. Tak nazývá šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) návrat elektronické evidence tržeb (EET) v modernější a vylepšené podobě. Asi největší změnou oproti minulosti bude možnost ze systému vystoupit a být v režimu „EET Off“. Dohodla se na tom koalice na žádost SPD a Motoristů.
Neevidování tržeb drobnými podnikateli však nebude zadarmo. Oproti současnosti si připlatí 1400 korun měsíčně na takzvaném paušálu.
Schillerová hodlá novou EET spustit od ledna příštího roku, první měsíc má fungovat ve zkušebním režimu. Oproti minulosti například odpadne povinnost vydávat papírové účtenky a k využívání systému bude stačit chytrý telefon. Za porušení zákona bude hrozit finanční postih, dřívější nejtvrdší sankce v podobě zrušení provozovny zanikne.
O schválení zákona hodlá ministryně debatovat se všemi opozičními stranami. Například TOP 09 opatření označuje za „starou šikanu v novém kabátě“. Schillerová oponuje, že cílem vlády je daně lépe vybírat, nikoliv je zvyšovat. Argumentuje i tím, že EET má v různé podobě už delší dobu zavedenou na dvacet zemí Evropské unie.
Ochrana poctivých podnikatelů
„Zrušením EET stát ztratil nástroj, kterým chránil poctivé podnikatele, a přispěl tak k deformaci podnikatelského prostředí. Proto tak velká podpora podnikatelů volá po obnovení evidence,“ řekla na tiskové konferenci ministryně financí.
EET zrušila minulá vláda Petra Fialy, režim byl už vypnutý v průběhu pandemie covidu. Přesto například Hospodářská komora nabízela bývalému kabinetu, aby evidence pokračovala, byť s úlevami pro firmy, které by se do systému přihlásily.
Návrat EET mimo jiné vítá Asociace hotelů a restaurací. „Zastupujeme dva tisíce členů včetně hotelových řetězců. Elektronickou evidenci tržeb podpořila více než polovina členů. Zkušenosti z minulosti ukázaly, že k žádným technickým potížím nedošlo. Jako vstřícný krok vnímáme výjimky pro nejdrobnější podnikatele,“ uvedl šéf zájmového sdružení Václav Stárek.
Podobně se vyjádřily i další podobné organizace, například ta, která sdružuje dvacet tisíc vietnamských maloobchodníků a dalších subjektů. „Podporujeme rovnost podnikání v České republice,“ uvedl předseda Vietnamského výboru Hospodářské komory Nguyen Manh Tung. Schillerová věří, že kladný přístup těchto a dalších asociací pomůže přesvědčit opozici v parlamentu
Možnost z evidence vystoupit
Aby podnikatel mohl tržby neevidovat, a přitom neporušoval zákon, bude muset splnit několik podmínek. Jeho roční příjmy nebudou moci přesáhnout jeden milion korun, bude se muset přihlásit k paušální dani a zároveň požádat o zařazení do režimu EET Off. V prvním pásmu takzvaného paušálu však nebude odvádět na dani z příjmů jen 100 korun měsíčně, ale 1500 korun. Platby sociálního a zdravotního pojištění zůstanou nezměněné.
„Původně jsem chtěla, aby měsíční paušální daň činila dva tisíce korun. Nakonec jsme se dohodli s koaličními partnery na snížení. Je to vlastně cena za to, že dotyčný vstupuje do skupiny, kde mohou být i problematičtí podnikatelé,“ vysvětlila Schillerová. Alespoň hrubý odhad, kolik takových OSVČ bude, ale ministerstvo podle ní aktuálně nemá. Očekává, že se to ukáže až příští rok krátce po náběhu systému.
Vláda chystá několik bonusů
Návrat EET bude spojen s několika úlevami, samotný zákon bude podle ministryně spojen s balíčkem daňových úprav. Například rezort práce a sociálních věcí připraví návrat úlev pro rodiny s dětmi a studenty. Vrátí se takzvané školkovné i sleva pro pracujícího studenta, které zrušil konsolidační balíček předchozí vlády.
Bez omezení také budou zaměstnanecké benefity. Pro restauratéry a hoteliéry chystá kabinet Andreje Babiše snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent. Osvobodí rovněž dobrovolné spropitné od daně i pojistného.