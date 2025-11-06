Malí podnikatelé EET uniknou. Systém to ale nesmí oslabit, upozorňuje Schillerová
K množství výjimek, jimiž je podle mnoha odborníků tuzemská daňová soustava dlouhodobě zahlcena, přibudou další. Od nové verze elektronické evidence tržeb budou osvobozeny drobné živnosti a příležitostné výdělky. Přes dřívější výhrady hnutí ANO to obsahuje návrh programového prohlášení vznikající vlády. Úlevu malým podnikatelům a firmám žádali Motoristé a SPD.
Pokročilou EET bez povinného tisku papírových účtenek a nutnosti neustálého online připojení plánuje kabinet spustit přibližně za rok. Podle odborníků však rozhodně nelze očekávat, že přitvrzení boje s šedou ekonomikou pokryje plánované snížení takzvané korporátní daně a také odvodů OSVČ, přilepšení rodinám s dětmi nebo zvýšení platů učitelů, policistů a vojáků.
Ještě to musíme doladit
„Od roku 2027 zavedeme EET 2.0 a tím zajistíme předvídatelné a férové prostředí pro podnikatele napříč všemi sektory, při zohlednění drobných živností a příležitostných přivýdělků, na které se systém vztahovat nebude,“ píše se v programu koalice ANO, SPD a Motoristů.
Zatím ale není jasné, které OSVČ či malé firmy budou do kategorie drobná živnost spadat. Programový dokument to nijak nespecifikuje. Vytyčení mantinelů se stane předmětem dalších politických debat a pravděpodobně i střetů v parlamentu, který bude muset modernizovanou evidenci tržeb schválit.
Místopředsedkyně ANO a téměř jistě příští šéfka státní pokladny Alena Schillerová věří, že se shodu podaří nalézt. Donedávna ale zdůrazňovala, že daňovým výjimkám nijak nefandí.
„Přesné parametry budou předmětem pokračujících jednání s koaličními partnery tak, abychom vyhověli programovému prohlášení a nezpůsobili distorzi systému EET,“ uvádí pro e15 Schillerová. Jinými slovy, nesmí být narušen efektivní výběr daní.
Že se na finančním limitu pro úlevu z evidence budou muset strany teprve dohodnout, potvrzuje i jeden z hlavních vyjednavačů za Motoristy Boris Šťastný: „Rozhodli jsme se, že žádné částky do programu dávat nebudeme. Výjimky budeme řešit až v okamžiku, kdy ministerstvo financí předloží vládě návrh zákona o EET“.
Právě Motoristé a SPD před volbami slibovali, že především živnostníkům a malým firmám uleví od povinností vůči státu. Při vyjednávání o programu ale obě strany zjistily, že ANO ze záměru obnovit centrální evidenci tržeb neustoupí. Šťastný před měsícem hovořil o tom, že osvobozeny by mohly být všechny podnikatelské subjekty s ročním obratem do pěti milionů korun.
Stát nesmí zavírat oči
Dřívější odpůrci EET z řad restauratérů a hoteliérů vylepšenou verzi podporují. „Mezi priority oboru patří i znovuzavedení elektronické evidence tržeb nebo zjednodušení pravidel pro zaměstnávání lidí ze zemí mimo Evropskou unii,“ uvádí šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
Pro moderní EET bez papírových účtenek je také obchodní sektor. „U nové evidence tržeb bude důležité, aby byla nastavena jednoduše a aby se kontroly zaměřily na ty, kteří se vyhýbají placení daní. Pro slušné podnikatele je hodně demotivující, pokud stát zavírá oči před obcházením zákonů, ať už je to neplacení daní nebo třeba prodej zdravotně závadného zboží na čínských e-shopech,“ upozorňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Poctiví podnikatelé by po spuštění EET měli dosáhnout na řadu benefitů. „Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami, jako například přímou daňovou slevou pro evidující OSVČ, zastavení zvyšování odvodů živnostníků, osvobození spropitného od daní a odvodů, nižší DPH v gastronomii nebo nižší daň z příjmů právnických osob,“ uvádí se v programu ANO, SPD a Motoristů.